В Воздушных силах рассказали причину частых атак на Староконстантинов

По словам Юрия Игната, оккупанты пытаются поразить самолеты СУ-24МР, которые адаптированы под крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP EG.

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Оккупанты постоянно пытаются атаковать аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области ракетами и дронами. В воздушных силах объяснили, что враг пытается поразить самолеты тактической авиации СУ-24МР. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

"Все знают, что в Староконстантинове базируется 7-я бригада тактической авиации, что это самолеты Су-24М. Соответственно враг много направляет туда средств", — сказал Игнат.

Он пояснил, что самолеты адаптированы под крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP EG, именно поэтому аэродром стал целью оккупантов. По словам Юрия Игната, враг атакует не только Староконстантинов, но и другие области, в частности объекты критической инфраструктуры.

"Хмельницкая область находится более западнее и мы ожидаем, что эти дроны на юге будут уничтожаться. Так и есть, они уничтожаются много и там, но какая-то часть достигает и Староконстантинова, поэтому он у всех "на слуху", — добавил Юрий Игнат.

Работа украинской авиации

Авиация ВСУ систематически наносит врагу удары, в частности ракетами Storm Shadow и SCALP EG. С помощью них Украина может поражать российские объекты на безопасном расстоянии. Сообщалось, что ракеты запускаются за 100-200 километров от линии фронта.

К примеру, этими ракетами украинские военные поразили "сверхновый" корабль "Аскольд" во временно оккупированном Крыму 4 ноября. Вероятно, что после атаки корабль не подлежит ремонту, ведь получил значительные повреждения.

Также в сентябре СМИ сообщали, что ракетами Storm Shadow был атакован штаб Черноморского флота РФ в Крыму.

Кроме того, 20 декабря появилась информация о поражении Центра космической связи Воздушно-космических сил РФ в Крыму. По словам журналистов, предположительно российских объект был атакован ракетами Storm Shadow.

Напомним, 14 декабря ВС РФ ударили по Староконстантинову ракетами "Кинжал". По словам Юрия Игната, от момента объявления тревоги до взрывов прошло 10 минут.