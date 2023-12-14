В Воздушных силах подтвердили удар "Кинжалами" по Староконстантинову

По словам Юрия Игната, от момента объявления тревоги до взрывов прошло 10 минут.

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В Воздушных силах подтвердили ракетный удар по Староконстантинову во время воздушной тревоги 14 декабря. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

"Как вы видели только что, пуски были реальными, пустили они по Староконстантинову", — сказал Игнат.

Он объяснил, что ВС РФ систематически пытается нанести удар по военному объекту в Староконтянтинове. Также он не исключил вероятных повторных пусков из МиГ-31.

Также Юрий Игнат добавил, что от момента объявления воздушной тревоги до попадания прошло 10 минут.

Напомним, в 14:09 украинцев предупредили о взлете самолета "МиГ-31К" с аэродрома Саваслейка на территории Российской Федерации. Взрывы слышали в Хмельницкой области.