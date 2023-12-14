У Повітряних силах підтвердили удар "Кинджалами" по Старокостянтинову

За словами Юрія Ігната, від моменту оголошення тривоги до вибухів пройшло 10 хвилин.

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У Повітряних силах підтвердили ракетний удар по Старокостянтинову під час повітряної тривоги 14 грудня. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Як ви бачили щойно, пуски були реальними, пустили вони по Старокостянтинову", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що ЗС РФ систематично намагається завдати удару по військовому об’єкту в Старокостянтинові. Також він не виключив імовірних повторних пусків з МіГ-31.

Також Юрій Ігнат додав, що від моменту оголошення повітряної тривоги до влучання пройшло 10 хвилин.

Нагадаємо, о 14:09 українців попередили про зліт літака "МіГ-31К" з аеродрому Саваслейка на території Російської Федерації. Вибухи чули у Хмельницькій області.