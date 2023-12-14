ВС РФ запустили ракеты из "МиГ" по двум украинским областям: прозвучали взрывы

По информации от Воздушных сил, по всей стране объявлена ракетная опасность. Противник атаковал населенный пункт Староконстантинов в Хмельницкой области, а также запустил воздушные цели по Сумской области.

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В Хмельницкой области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. По всей стране объявлена ракетная опасность, о чем заявили в Воздушных силах ВСУ 14 декабря.

В 14:09 жителей предупредили о том, что был зафиксирован взлет самолета "МиГ-31К" с аэродрома Саваслейка на территории России, в результате чего по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Далее в 14:17 появилась информация о том, что противник мог выпустить ракету с района Липецкой области в направлении населенного пункта Староконстантинов Хмельницкой области. В областной военной администрации подтвердили это.

В результате, передает "Суспiльне", в 14:25 жители могли слышать несколько звуков взрывов. Корреспондентка Фокуса также подтверждает это.

О последствиях атаки на момент публикации материала информации не прозвучало.

В 14:52 в Воздушных силах сообщили об еще одном пуске ракет, но уже с территории Курской области. Противник направил их в направлении Сумской области, однако информации о взрывах не было. Уже в 14:59 угроза перестала существовать.

Российские оккупанты выпустили ракеты по двум украинским областям Фото: Скриншот

Обстрел Украины 14 декабря: подробности

В ночь на четверг российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 и основная часть из них была направлена на Одесскую область. Запускали вражеские цели с трех разных российских полигонов: из Балаклавы и мыса Чауда в оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ. Из 42 БПЛА силы ПВО уничтожили 41 вражеский аппарат.

Обломки повредили зернохранилища и общежитие.

Напомним, 14 декабря эксперты объяснили, почему ВС РФ могут повторно атаковать С-400 и к чему нужно готовиться жителям столицы. С расстояния более 250 километров прицельное применение ракет комплекса С-400 невозможно. Оккупанты пытаются оказать психологическое давление, добавить паники и принудить Украину к переговорам с РФ.