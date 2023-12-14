"Киевлянам следует быть готовыми": эксперты объяснили, почему ВС РФ могут повторно атаковать С-400

С расстояния более 250 километров прицельное применение ракет комплекса С-400 невозможно. Оккупанты пытаются оказать психологическое давление, добавить паники и принудить Украину к переговорам с РФ, рассказали в ведомстве при Генштабе.

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Вооруженные силы Российской Федерации применили управляемые ракеты комплекса С-400 для обстрела Киева, чтобы нанести психологическое давление и добавить паники населению. Об этом сообщили в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает АрмияInform.

В ночь на 13 декабря российские военные запустили ракеты по столице из района населенного пункта Клинцы в Брянской области, недалеко от границы с Черниговской областью. С такого расстояния — более 250 километров — прицельное применение ракет данного типа невозможно. В результате применение этих управляемых ракет по наземным целям носит хаотичный характер.

"Используя их не прицельно, россияне прежде всего имеют целью нанести психологическое давление на население Украины, добавить паники и принудить украинскую власть к переговорам с РФ", — говорится в сообщении.

По информации Центра, зенитная управляемая ракета комплекса С-400 движется со скоростью около 1300 м/с, тогда как расстояние от запуска до Киева она преодолевает за неполные две минуты. В результате украинская противовоздушная оборона успевает обнаружить и уничтожить воздушную цель, однако система оповещения не может так быстро обработать данные, поэтому иногда сигнал воздушной тревоги срабатывает с задержкой.

"Поэтому киевлянам в дальнейшем следует быть готовыми к подобным хаотичным пускам и в случае объявления воздушной тревоги направляться в укрытие", — добавили в сообщении.

Напомним, ночью с 12 на 13 декабря российские военные могли атаковать Киев с помощью зенитных ракет, выпущенных ЗРК С-400 "Триумф". По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, враг целился в объект критической инфраструктуры.

13 декабря спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что враг несколько ночей выпускает по Киеву баллистические ракеты. Он считает, что ВС РФ пытаются использовать эффект неожиданности.