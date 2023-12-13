"Известно, куда бьют": у Зеленского назвали тип ракет, которыми ВС РФ ударили по Киеву

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, россияне ударили по украинцам ракетами, выпущенными зенитным ракетным комплексом. Ракеты этого типа преодолевают 200 км за 10 секунд.

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В ночь с 12 на 13 декабря ВС РФ могли атаковать Киев зенитными ракетами, выпущенными ЗРК С-400 "Триумф". Украинские власти знают, по каким объектам целился враг. Информацию о ночной атаке россиян опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram-канале.

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Андрей Ермак утверждает, что для удара по Киеву россияне применили ракеты 48Н6, выпущенные из пусковой установки С-400. Также сообщил, что враг целился в объект критической инфраструктуры.

"Цель россиян — объект критической инфраструктуры. Нам известно, куда они бьют", — написал чиновник.

Сообщение Андрея Ермака о ракетах С-400, которыми РФ ударила по Киеву Фото: Скриншот

48Н6 — ракета, способная лететь на расстояние до 150 км. Во время полета развивает скорость от 1900 до 2100 м/с. Модифицированная ракета способна достать на расстояние до 200 км. Расстояние от границы с Брянской областью до Киева — около 200 км.

Обстрел Киева — детали атаки 13 декабря

Отметим, в Воздушных силах ВСУ утром 13 декабря сообщили, что ВС РФ для атаки на Киев использовали баллистические ракеты "Искандер". Все ракеты сбили силы ПВО, но обломки рассеялись над четырьмя районами столицы, доложили в КГВА.

Один из обломков повредил балкон многоквартирного дома — загорелось на нескольких этажах, говорится в сообщениях киевских чиновников. Из дома срочно эвакуировали людей: кого-то доставили в больницу, кого-то — отвели подальше и посадили в пунктах обогрева. По словам мэра Киева Виталя Кличко, пострадали 53 человека, подавляющее большинство — из Днепровского района столицы. Разрушения и пожары есть в трех соседних районах — Дарницком, Деснянском, Голосеевском.

На фотографиях, опубликованных министром МВД Игорем Клименко, можно увидеть, что обломки ракеты упали на территории детского сада в неуказанном районе Киева. Видно, как разбило площадку с песочницей, и перевернуло авто.

Предыдущий удар ВС РФ состоялся в ночь с 10 на 11 декабря, ранее писал Фокус. Россияне использовали восемь баллистических ракет: все ракеты сбили силы ПВО. Обломки упали на окраине столицы, повредили несколько частных домов, ранили людей.

Напоминаем, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВС РФ сумели собрать около 900 ракет, которыми могут ударить по Украине. Также политик отметил, что впереди у страны будут сложные времена. Между тем ранее представитель Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему иногда тревога включается после того, как сработают силы ПВО. После удара 13 декабря офицер заявил, что РФ действует ночью, чтобы повлиять на психику мирных граждан.