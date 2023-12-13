Эффект неожиданности: в Воздушных силах объяснили ночные удары ВС РФ по Киеву

По словам Юрия Игната, враг пытается нанести как можно больший вред, поэтому выбирает ночные часы атаки, когда люди расслаблены и отдыхают.

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Оккупанты уже несколько ночей выпускают по столице Украины в ночные часы баллистические ракеты. В Воздушных силах ВСУ говорят, что таким образом оккупанты пытаются использовать эффект неожиданности и нанести удары в те часы, когда люди спят. Об этом представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, в определенной степени это террористические моменты. Вооруженные силы России пытаются нанести удар неожиданно, когда люди расслаблены и отдыхают. Юрий Игнат объяснил, что именно поэтому они выбирают ночные часы для своих атак, и будут делать это как можно более коварно, чтобы нанести больший вред.

Также он объяснил то, почему сначала в столице прогремели взрывы, а после этого воздушная тревога. В частности, не всегда есть информация о планах врага относительно атак по Украине. Поэтому надо учитывать особенность ударов баллистическими ракетами, ведь это как "выстрел из артиллерии или танка: выстрелил, летит и прилетает".

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Кроме того, неизвестно в какую именно цель летела ракета, ведь силы ПВО сбивают ее на достаточно большой высоте

В Воздушных силах рассказали о воронках, которые возникают в результате падения обломков. Собственно, после сбивания вражеской ракеты средствами ПВО, не всегда боевая часть баллистической ракеты взрывается в воздухе. После поражения обломки ракеты летят на землю, и если боевая часть не взорвалась в воздухе — она может взорваться на земле.

По словам Юрия Игната, такие воронки могут быть следствием падения части ракеты, которая не разорвалась. В частности, такие же последствия могут быть от поражения ударных дронов.

Кроме того, в Воздушных силах рассказали, что Россия часто наносит удары баллистикой в восточных и южных регионах. Сейчас устанавливаются типы ракет, которыми враг атаковал Киев в ночь на 13 декабря. Сделать это можно исследовав уцелевшие обломки.

Чем били по Киеву

По информации Генштаба ВСУ, Российская Федерация ночью 13 декабря нанесла ракетный удар баллистическими ракетами С-400 и "Искандер".

Все ракеты не долетели до целей и были сбиты противовоздушной обороной в небе.

Напомним, в ночь на 13 декабря Вооруженные силы России выпустили по Киеву 10 баллистических ракет. Все вражеские цели были уничтожены противовоздушной обороной в небе. Обломки ракеты упали в трех районах столицы. Ранения получили более 50 человек.

Также известно, что обломки одной из ракет упали на территорию медучреждения. В корпусах больницы выбило окна, а травмы получил один человек.