РФ атаковала Киев баллистикой: ранены полсотни человек, загорелись дома, — КГВА

В Дарницком районе пылает пожар в частном доме, площадью 400 кв. м, сообщили в КГГА. В целом по Киеву получили ранения более 50 человек.

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В ночь с 12 на 13 декабря в результате сбития ракет, которыми ВС РФ пыталась атаковать Киев, начались пожары в четырех районах столицы. Всего обнаружили около десяти обломков, падение которых нанесло ущерб гражданским зданиям — многоэтажкам и частным. О новых деталях последствий российского обстрела Киева говорится в заметке Киевской городской военной администрации (КГВА) в Telegram-канале.

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От падения обломков ракет пострадало четыре района Киева: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский. По состоянию на 6 ч. обнаружили 51 пострадавшего, среди них — шестеро детей. Возраст пострадавших — от 5 до 80 лет, заявили в КГГА.

Характер ранений, которые получили люди, не указывается. Лишь отмечается, что всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Деснянском районе — три локации, пострадавших от российских ракет. Самая масштабная — возгорание на седьмом этаже 9-этажного дома, говорится в заметке КГВА. Также горели восемь автомобилей во дворе. Жителей дома эвакуировали — это 17 человек, среди них семеро детей. Людей обогревают, оказывают психологическую и медицинскую помощь.

На других двух локациях обломки ракет упали на открытых площадках. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

В Днепровском районе — повреждения взрывной волной (выбило стекла у двух домов), обломки частично разрушили три частных дома и вспомогательные постройки. Также загорелся частный дом: площадь возгорания — 2 кв. м. Некоторые куски ракеты упали на проезжую часть и повредили водопровод — на месте работают соответствующие службы, указала КГГА.

В Голосеевском районе обломок упал посреди проезжей части: разрушений и пострадавших нет. В Дарницком районе загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания — около 400 кв. м, говорится в сообщении администрации.

Обстрел Киева — детали удара 12-13 декабря

Отметим, в ночь на 13 декабря ВС РФ запустили по Украине около десяти ракет, которые ударили быстрее, чем была объявлена тревога, ранее писал Фокус. По предварительным данным, враг атаковал баллистическими ракетами — их все сбили силы ПВО.

В ночь на 12 декабря состоялся еще один удар РФ. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, враг запустил восемь баллистических ракет, с которыми на 100% справились силы ПВО. На одной из фотографий с места событий можно увидеть воронку, диаметром около 10-12 метров. В военной администрации указали, что есть определенные разрушения в результате падения обломков — повреждены несколько частных домов, есть раненые.

Напоминаем, аналитик отметил, что Россия не имеет возможности одновременно запустить по Украине 100 ракет. Также эксперт пояснил, что новые российские дроны с реактивным двигателем легче уничтожить мобильным огневым группам.