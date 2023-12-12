"Шахеды" с реактивным двигателем проще будет уничтожить, — эксперт по авиации (видео)

В случае несущественного роста показателей скорости у таких ударных беспилотников существенно упадет дальность, поэтому долетать до западных областей Украины такие БПЛА уже точно не смогут, отметил Валерий Романенко.

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"Шахеды" с реактивным двигателем будут более уязвимы для украинских Воздушных сил. Об этом в эфире телеканала "Ми-Україна" сообщил эксперт по авиации Валерий Романенко.

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Он отметил, что скорость БПЛА в таком случае возрастет не на значительный показатель. Также резко упадет их дальность. Мощность этих дронов также окажется меньше.

"Поражение от этих дронов уменьшится в 5 раз — взрывчатки будет меньше в 5 раз", — пояснил специалист.

Романенко отметил, что "шахед" очень большой, а двигатель там можно установить маленький, который не даст нужную тягу, чтобы его разогнать. У оккупантов нет реактивных двигателей меньших по размеру, чем для российских ракет, которые можно установить на "шахеды".

"Судя по всему, там будет стоять какие-то авиамодельный двигатель, то есть прироста тяги он не даст", — заметил он.

Романенко добавил, что даже в случае несущественного роста показателей скорости, у таких ударных беспилотников существенно упадет дальность. Долетать до западных областей Украины, по его словам, они уже точно не смогут.

На БПЛА иранского производства, как пояснил специалист, составляли боеголовку 48 кг, на российских "Геранях" стандартная 0- 40 кг. Поражение от этих дронов уменьшится в пять раз — взрывчатки меньше в пять раз, поскольку заявлено о 5 кг.

"Возможность уничтожения этих дронов возрастет резко", — добавил специалист.

Авиаэксперт пояснил, что такое строение будет связано с тепловой сигнатурой — как "трамвайные пути" — которую по себе и оставляет реактивный двигатель. Благодаря этому бойцы мобильных огневых групп по воздушным целям смогут успешно отрабатывать из ПТРК. Такое оружие пока не демонстрирует высоко эффективности против нынешних "шахедов" с мопедными двигателями.

Напомним, 9 декабря стало известно, что украинские военные учатся уничтожать "Шахеды" на симуляторах. Как пояснил совладелец PSS by Logics7 Игорь Белов, компания решила сфокусироваться на разработке симулятора огневой подготовки с добавлением определенных модулей оружия.