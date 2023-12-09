"Очень эффективно": украинские военные учатся уничтожать "Шахеды" на симуляторах

По словам совладельца PSS by Logics7 Игоря Белова, компания сфокусировалась на разработке симулятора огневой подготовки с добавлением определенных модулей оружия. В перечне уже есть более 30 видов вооружений.

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Военнослужащие Сил обороны Украины тренируются уничтожать российские беспилотные летательные аппараты Shahed на симуляторах в интерактивном формате. Об этом рассказал совладелец компании PSS by Logics7 Игорь Белов в эфире телеканала "Эспрессо" 8 декабря.

Белов отметил, что на данный момент компания занимается разработкой симулятора огневой подготовки с добавлением определенных модулей оружия. По его словам, в перечне уже есть более 30 видов вооружений.

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По словам совладельца PSS by Logics7, в так называемом цифровом пространстве есть возможность создавать определенные сценарии, приближенные реальным боевым действиям.

Последняя разработка компании — тренажер мобильных групп, которые работают по БПЛА Shahed. Как отмечает Белов, разработчикам удалось сымитировать боевой тренажер на треноге с добавлением видов оружия, которые используют силы ПВО.

"Сегодня ребята тренируются уже в интерактивном" формате уничтожать "Шахеды". Это очень эффективно и имеет высокую оценку военных", — сообщил он.

Напомним, 27 сентября в Воздушных силах показали, как украинские пилоты адаптируются к истребителям F-16. Некоторые украинские пилоты учатся летать на F-16 за рубежом. Когда появляется свободное время, они знакомятся с кабиной истребителя в виртуальной реальности.

Ранее, 30 марта, СМИ сообщили, что эксперты из компании SAIC создали обновленный блок для тренажера базовых навыков ракеты Javelin, в котором есть симуляция для уничтожения российского танка Т-72.