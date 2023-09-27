Адаптация к истребителям F-16: в ВС показали подготовку на авиационных симуляторах (видео)

Почти все бригады тактической авиации имеют авиационные симуляторы. Они позволяют не привязываться к конкретным локациям и времени.

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Украинские пилоты рассказали, как происходит адаптация к истребителям F-16. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram.

"Конечно, наша цель — полноценные авиатренажеры F-16 на территории Украины, учебные самолеты (спарки) и центры подготовки летного состава. Но все начинается с малого", — говорилось в сообщении.

Отметили, что пока летчики Воздушных сил сражаются за украинское небо и уничтожают врага на земле, некоторые украинские пилоты учатся летать на F-16 за рубежом. Когда появляется свободное время у летчиков ВС, они знакомятся с кабиной истребителя в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии в воздушном пространстве Украины в составе пары, звена, эскадрильи, при этом находясь в разных регионах страны.

Летчик-истребитель Су-27 Андрей отметил, что будущее именно за истребителями F-16, поэтому нужно уже готовиться, изучать оборудование кабины, системы вооружения и его применения.

Пилоты опубликовали видео, на котором показали, как происходят тренировки на истребителях в виртуальной реальности, которая позволяет не привязываться к конкретным локациям и времени. Кроме этого, летчики показали из чего состоит эта система — ручка управления самолетом, очки виртуальной реальности, ручка управления двигателем, монитор, системники и педали.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в распоряжении практически у всех бригад тактической авиации есть авиационные симуляторы. Это позволяет пилотам со знанием английского языка и с владением визуальных навыков быстрее овладевать западными истребителями в Европе или США.

В сюжете украинский пилот сравнил истребитель F-16 и самолет, которым сейчас пользуются украинцы. В частности, в F-16 стоят цифровые приборы, тогда как в украинских — много переключателей, которые следовало бы свести в одну систему. Кроме этого, истребитель упростил бы задачи по прикрытию ударной авиации и нанесению ракето-бомбовых ударов по позициям врага.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Дания обещала передать шесть самолетов до конца года. Кроме этого страна передаст 19 истребителей F-16 в течение нескольких лет.

21 сентября стало известно, что Бельгия может передать ВСУ свои самолеты F-16. По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, важно то, насколько бельгийские самолеты могут быть полезными Украине.