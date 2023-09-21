"Рассмотрим все варианты": Бельгия может передать Украине истребителей F-16, — премьер

По словам премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, вопрос состоит в том, насколько эти самолеты еще могли бы послужить Украине.

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Бельгия исследует возможность передачи своих истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо в эфире VRT.

"Мы обратились в Министерство обороны с просьбой проверить, полностью ли исчерпан срок эксплуатации наших самолетов", — сказал Де Кроо.

Согласно его заявлению, важным вопросом является определение того, насколько эти самолеты еще могут быть полезными для Украины.

"Мы должны рассмотреть все варианты. Если они каким-то образом еще пригодны для использования, то мы обязательно должны рассмотреть все варианты", — отметил премьер Бельгии.

Де Кроо также отметил, что украинские пилоты могли бы использовать эти самолеты не только в военных операциях, но и в рамках тренировок и учебных мероприятий.

"Возможно, Украина в конечном итоге будет использовать бельгийские самолеты исключительно в учебных целях, и в таком случае потребности будут меняться", — пояснил он.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Также Дания передаст ВСУ шесть самолетов F-16 до конца этого года. Страна пообещала Киеву поставить еще 19 истребителей в течение нескольких лет.

Кроме того, 18 августа стало известно, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов по многоцелевым истребителям F-16. Пакет инструкций включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.