F-16 для Украины: в Нидерландах рассказали, когда ВСУ получат истребители (видео)

В Амстердаме проходит обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Оно продлится от шести до восьми месяцев.

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Украина сможет получить истребители F-16 в 2024 году. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эфире ток-шоу Morning Joe.

"Фактическая поставка самолетов начнется где-то в следующем году", — сказала Кайса Оллонгрен.

Она отметила, что сейчас в Амстердаме проходит обучение украинских пилотов, которое продлится от шести до восьми месяцев. Однако конкретно — неизвестно, ведь это будет зависеть от многих факторов. По словам министра, нидерландские пилоты проходят более длинные тренировки. Кроме этого, Нидерланды планируют открыть учебный центр в Румынии.

Кайса Оллонгрен рассказала, что истребители F-16 в ускоренном режиме передают Украине, поскольку Нидерланды, Норвегия и Дания переходят на более современные варианты — F-35. Поэтому страны могут передать свои истребители F-16 Украине, однако процесс перехода требует определенного времени. Она добавила, что передача истребителей украинским пилотам должно стать сигналом от западных партнеров не только для Киева, но и для Москвы.

В соцсети X (Twitter) министр Нидерландов заявила, что Европе и Соединенным Штатам Америки нужно действовать как одно целое для борьбы против российской агрессии.

"Нам нужно прекратить войну Путина в Украине, чтобы предотвратить будущую агрессию", — добавила она.

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине передадут 42 истребителя F-16. Также до конца года Дания передаст шесть самолетов, тогда как в течение нескольких лет — состоится передача 19 истребителей F-16.

Ранее Фокус писал, каким образом самолеты F-16 смогут изменить ход российско-украинской войны, и какие трудности могут возникнуть при их передаче. Кроме этого, кандидат физико-математических наук Алексей Парновский рассказал о блоках и буквах в названиях разных версий самолета, в частности он объяснил, какую версию самолета F-16 получит Украина.