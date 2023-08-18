Блоки и литеры в названии: как разбираться в версиях американского истребителя F-16

За десятки лет производства F-16 получил большое количество модификаций. От первой версии F-16 до самой современной F-16V Block 70/72 остался разве только корпус.

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Правительства Дании и Нидерландов официально подтвердили, что США одобрили поставки Украине истребителей F-16 сразу после завершения обучения. Кандидат физико-математических наук Алексей Парновский объяснил, как разбираться в различных версиях самолета.

Что означают буквы в названии F-16?

Существуют различные версии самолета F-16 с буквами от "А" до "F". Каждая из них, как объясняет Парновский, означает поколение самолета. Варианты с нечетными буквами (A, C, E) означают боевые модификации, а четные буквы (B, D, F) означают поколение учебно-боевых самолетов. Но при этом есть еще буквы, которые не входят в эту систему, например, F-16V.

Всего существует четыре основных поколения истребителей F-16:

F-16A/B Block 1, 5, 10, 10, 15, 15 OCU — первое поколение со старым радаром и ограниченным количеством вооружения;

F-16C/D Block 25, 30/32 и 40/42 — второе поколение с большим количеством вооружения и лучшими технологиями;

F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+, а также F-16 CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52+ MLU — третье и основное поколение, которое имеет наибольшее количество ракет и современную авионику;

F-16V Block 70/72 — самое современное поколение, которое позволяет использовать самолет в паре с истребителями 5 поколения.

Что означает Block и цифры в названии F-16?

Как отмечает автор, Block и цифры означает модификацию самолета. Также в списке выше есть версии самолетов с аббревиатурой MLU — она означает модернизацию самолета до современной версии, так называемый Mid-life Upgrade. В теории даже самые первые самолеты F-16A/B можно модернизировать до уровня Block 70/72.

Также разница между Block 30 и Block 32 заключается в двигателе. Та, что заканчивается на 0, имеет двигатель F110 от General Electric. Вторая оснащена F100 от Pratt&Whitney, но этот двигатель считается более проблемным.

Однако стоит тоже заметить, что F-16 может отличаться двигателям, авионикой и другими деталями от страны к стране. Поэтому в мире существует еще больше версий самолета, который стал фактически конструктором.

Какую версию F-16 получит Украина?

Как отмечает "Милитарный", Нидерланды имеют на вооружении истребители F-16C/D MLU. Самолеты в начале нулевых прошли модернизацию Mid-life Upgrade, что сделало его сопоставимым по возможностям с F-16 Block 50/52. Дания имеет самолеты F-16AM/BM MLU, которые сопоставимы с нидерландскими.

Напомним, 18 августа СМИ писали, что США одобрили поставки Украине истребители F-16 из Дании и Нидерландов.

17 августа в Воздушных силах заявили, что Украина не получит истребители F-16 в 2023 году.