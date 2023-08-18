Блоки та літери в назві: як розбиратись у версіях американського винищувача F-16

За десятки років виробництва F-16 отримав велику кількість модифікацій. Від першої версії F-16 до найсучаснішої F-16V Block 70/72 остався хіба тільки корпус.

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Уряди Данії та Нідерландів офіційно підтвердили, що США схвалили постачання Україні винищувачів F-16 одразу після завершення навчання. Кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський пояснив, як розбиратись у різних версіях літака.

Що означають літери у назві F-16?

Існують різні версії літака F-16 з літерами від "А" до "F". Кожна з них, як пояснює Парновський, означає покоління літака. Варіанти з непарними літерами (A, C, E) означають бойові модифікації, а парні літери (B, D, F) означають покоління учбово-бойових літаків. Але при цьому є ще літери, які не входять в цю систему, наприклад, F-16V.

Всього існує чотири основні покоління винищувачів F-16:

F-16A/B Block 1, 5, 10, 15, 15 OCU – перше покоління зі старим радаром та обмеженою кількістю озброєння;

F-16C/D Block 25, 30/32 та 40/42 — друге покоління з більшою кількістю озброєння та кращими технологіями;

F-16C/D Block 50/52, Block 50/52+, а також F-16 CM/DM Block 50/52 MLU, Block 50/52+ MLU — третє й основне покоління, яке має найбільшу кількість ракет та сучасну авіоніку;

F-16V Block 70/72 — найсучасніше покоління, яке дозволяє використовувати літак в парі з винищувачами 5 покоління.

Що означає Block та цифри у назві F-16?

Як зазначає дописувач, Block та цифри означає модифікацію літака. Також у списку вище є версії літаків з абревіатурою MLU — вона означає модернізацію літака до сучаснішої версії, так званий Mid-life Upgrade. В теорії навіть найперші літаки F-16A/B можна модернізувати до рівня Block 70/72.

Також різниця між Block 30 та Block 32 полягає у двигуні. Та, що закінчується на 0 має двигун F110 від General Electric. Друга оснащена F100 від Pratt&Whitney, але цей двигун вважається проблемнішим.

Проте варто теж зауважити, що F-16 може відрізнятися двигунам, авіонікою та іншими деталями від країни до країни. Тому у світі існує ще більше версій літака, який став фактично конструктором.

Яку версію F-16 отримає Україна?

Як зазначає "Мілітарний", Нідерланди мають на озброєнні винищувачі F-16C/D MLU. Літаки на початку нульових пройшли модернізацію Mid-life Upgrade, що зробило його співставним за можливостями з F-16 Block 50/52. Данія має літаки F-16AM/BM MLU, які співставні з нідерландськими.

Нагадаємо, 18 серпня ЗМІ писали, що США схвалили постачання Україні винищувачі F-16 з Данії та Нідерландів.

17 серпня у Повітряних силах заявили, що Україна не отримає винищувачі F-16 в 2023 році.