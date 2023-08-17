"Уже очевидно": Україна не отримає винищувачі F-16 цього року, — Ігнат

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, на винищувачі F-16 покладали великі надії. Так, вони мали стати частиною протиповітряної оборони України, оскільки можуть збивати російські дрони і ракети.

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До кінця 2023 року Україна не отримає винищувачі F-16. Про це ввечері 16 серпня заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вже очевидно, що в України не вийде захистити критичну інфраструктуру від російських атак за допомогою західних літаків.

Ігнат зазначив, що на винищувачі F-16 покладалися великі надії. Так, вони мали стати частиною протиповітряної оборони України, оскільки можуть збивати російські дрони і ракети.

Однак, як зазначив Ігнат, питання про навчання українських пілотів керуванню F-16 — зрушило з місця.

"Ми розуміємо, що будуть наші льотчики найближчим часом навчатися в країнах, які є членами авіаційної коаліції, які надають нам цю підтримку. Водночас посилення нашої ППО потрібно проводити", — сказав він.

Крім того, для каналу "Апостроф TV" Ігнат також зазначив, що сам не знає конкретної дати, коли саме українські пілоти почнуть своє навчання.

"Ця дата не повинна десь озвучуватися", — сказав він.

Однак сказав, що були названі приблизні терміни — кінець літа. Про це, за словами Ігната, мають більше розповісти згодом західні партнери.

Нагадаємо, що 16 серпня у ЗСУ розповіли, яку російську ракету не вдалося жодного разу перехопити в небі. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, впоратися зі знищенням російського об'єкта в небі може тільки система Patriot, проте за півтора року війни ще не було такого шансу.

Крім того, у ЗСУ закликали українців не чекати обстрілів 24 серпня. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українці мають багато чудових дат, які відзначаються. Тактика обстрілів окупантів регулярно змінюється і атаки відбуваються навіть не в свято.