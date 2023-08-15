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"У ворога багато приводів": у ЗСУ закликали українців не чекати обстрілів на 24 серпня (відео)

Руйнування, обстріли, російські окупанти, війна РФ проти України, День Незалежності, Повітряні сили, Юрій Ігнат
Фото: ДСНС | У Повітряних силах розповіли, на що очікувати від дій РФ на День Незалежності

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, українці мають багато чудових дат, які святкують. Тактика обстрілів окупантів регулярно змінюється, і атаки відбуваються навіть не у свято.

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Російські окупанти можуть атакувати мирні міста України на День Незалежності так само, як вони це роблять у будь-який інший день. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат під час брифінгу 15 серпня.

За його словами, у росіян завжди було тяжіння до різних "сакральних" дат, і український День Незалежності може стати ще одним "скріпним" приводом для того, щоб здійснити атаки. Але це навряд чи відрізнятиметься від атак в інший час.

"У цей день потрібно на на що чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас сьогодні є здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників", — заявив Юрій Ігнат.

Українські військові, включно з бійцями Повітряних сил, зроблять усе від себе можливе, щоб захищати у свято країну та її повітряний простір. Точно так, як вони це роблять у будь-який інший день.

"Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми святкуємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас наносити удари. Так званих "скріпних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята, і була атака", — підсумував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 15 серпня в КМДА розповіли, чи готують у столиці масові заходи до Дня Незалежності. Рішення про кінцевий варіант щодо формату святкування Дня Незалежності ухвалюють в Офісі президента й Кабінеті Міністрів, як зазначив заступник КМДА Бондаренко.