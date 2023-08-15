"У врага много поводов": в ВСУ призвали украинцев не ждать обстрелов 24 августа (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у украинцев много замечательных дат, которые отмечаются. Тактика обстрелов оккупантов регулярно меняется и атаки происходят даже не в праздник.

Related video

Российские оккупанты могут атаковать мирные города Украины на День Независимости точно также, как они это делают в любой другой день. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат во время брифинга 15 августа.

По его словам, у россиян всегда было тяготение к различным "сакральным" датам и украинский День Независимости может стать еще одним "скрепным" поводом для того, чтобы осуществить атаки. Но это вряд ли будет отличаться от атак в другое время.

"В этот день нужно ничего не ждать. А сделать для себя выводы, насколько важно для нас сегодня обретение нашей настоящей независимости на поле боя потом и кровью наших защитников", — заявил Юрий Игнат.

Украинские военные, включая и бойцов Воздушных сил, сделают все от себя возможное, чтобы защищать в праздник страну и ее воздушное пространство. Точно так, как они это делают в любой другой день.

"Что День Независимости, что другой день. У нас столько прекрасных дат, которые мы отмечаем. Поэтому у врага очень много поводов по нам наносить удары. Так называемых "скрепных" поводов. Видите, а сегодня нет никакого праздника и была атака", — подытожил Юрий Игнат.

Напомним, 15 августа в КГГА рассказали, готовят ли в столице массовые мероприятия ко Дню Независимости. Решение о конечном варианте относительно формата празднования Дня Независимости принимают в Офисе президента и Кабинете министров, как отметил заместитель КГГА Бондаренко.