F-16 для України: у Нідерландах розповіли, коли ЗСУ отримають винищувачі (відео)

В Амстердамі відбувається навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Воно триватиме від шести до восьми місяців.

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Україна зможе отримати винищувачі F-16 у 2024 році. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен в ефірі токшоу Morning Joe.

"Фактичне постачання літаків почнеться десь наступного року", — сказала Кайса Оллонґрен.

Вона зазначила, що наразі в Амстердамі відбувається навчання українських пілотів, яке триватиме від шести до восьми місяців. Проте конкретно — невідомо, адже це залежатиме від багатьох чинників. Зі слів міністерки, нідерландські пілоти проходять довші тренування. Крім цього, Нідерланди планують відкрити навчальний центр у Румунії.

Кайса Оллонґрен розповіла, що винищувачі F-16 у пришвидшеному режимі передають Україні, оскільки Нідерланди, Норвегія та Данія переходять на більш сучасні варіанти — F-35. Тому країни можуть передати свої винищувачі F-16 Україні, проте процес переходу потребує певного часу. Вона додала, що передавання винищувачів українським пілотам повинно стати сигналом від західних партнерів не лише для Києва, але й для Москви.

У соцмережі X (Twitter) міністерка Нідерландів заявила, що Європі та Сполученим Штатам Америки потрібно діяти як одне ціле для боротьби проти російської агресії.

"Нам потрібно припинити війну Путіна в Україні, щоб запобігти майбутній агресії", — додала вона.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні передадуть 42 винищувачі F-16. Також до кінця року Данія передасть шість літаків, тоді як протягом кількох років — відбудеться передавання 19 винищувачів F-16.

Раніше Фокус писав, у який спосіб літаки F-16 зможуть змінити хід російсько-української війни та які труднощі можуть виникнути під час їхнього передавання. Крім цього, кандидат фізико-математичних наук Олексій Парновський розповів про блоки та літери в назвах різних версіях літака, зокрема він пояснив, яку версію літака F-16 отримає Україна.