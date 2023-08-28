Крила перемоги. Чи стануть F-16 тією зброєю, що переламає хід війни в Україні

Перші багатофункціональні винищувачі F-16 мають бути в Україні ще до нового року. Партнери нарешті наважилися на передачу літаків та розпочинають навчання українських льотчиків. Фокус розбирався, у який спосіб F-16 можуть змінити хід війни та які труднощі можуть виникнути з їхньою передачею.

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Україна нарешті отримає американські винищувачі F-16. Очікується, що перша партія надійде ще до кінця 2023 року. Відповідних домовленостей було досягнуто під час турне президента Володимира Зеленського до Данії та Нідерландів.

Зі слів прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен, перші шість винищувачів F-16 прибудуть до України до кінця цього року, у 2024 — ще вісім F-16, і ще пʼять — за рік. Її нідерландський колега Марк Рютте не уточнив, скільки американських винищувачів може отримати Київ, але зазначив, що країна має 42 одиниці таких літаків. Також відомо, що для навчання українських пілотів винищувачі передадуть до Румунії.

Водночас Euractiv пише, що питання F-16 від Нідерландів не є визначеним до кінця. За даними видання, парламентарі закликали обговорити це питання, оскільки раніше воно не було погоджено. Складності цій ситуації додає те, що восени цього року в країні мають відбутися позачергові парламентські вибори.

Додав загадковості цій ситуації міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, перші винищувачі F-16 країна зможе отримати не раніше, ніж через 6-7 місяців. Термін передачі залежатиме від строків навчання українських спеціалістів та підготовки інфраструктури.

Скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Наразі відомо про формування першої групи українських льотчиків, які вільно володіють англійською та повністю готові розпочати навчання на винищувачах. До неї потрапили вісім осіб, ще 20 відібрано для проходження мовних курсів. Повідомляється, що заплановано підготувати 32 українських льотчиків, що в майбутньому сформують дві ескадрильї.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, вже три ескадрильї F-16 можуть змінити хід війни в Україні, тобто 48 одиниць, а восьми ескадрилей буде достатньо для отримання переваги в небі.

Військовий аналітик Петро Черник зазначає, що номенклатура озброєння, що може використовувати F-16, дасть змогу мати потужний вплив на лінію бойових дій в Україні. Якщо цим всім ми зможемо засипати лінію фронту, то просування і звільнення територій буде стрімким.

Багатофункціональний винищувач F-16 має девʼять точок підвісу та понад 105 одиниць номенклатури озброєння Фото: keymilitary.com

"Це, на хвилинку, приблизно 105 одиниць номенклатури озброєнь, які можна використовувати. Наприклад, ракети "повітря-повітря" – AIM-7, AIM-9, AIM-120, AIM-132, AIM-120 AMRAAM, ракети "повітря-поверхня" – AGM-65, AGM-45, AGM-84, AGM-88, AGM-154, AGM-158 JASSM, кориговані та касетні бомби", — говорить він Фокусу.

Експерти зазначають, що використання F-16 дасть змогу повною мірою застосовувати всю номенклатуру ракетних та бомбових озброєнь, які Україна отримує від західних партнерів. Насамперед йдеться про JDAM/JDAM-ER та HARM. Ще одним важливим фактом стане суттєве посилення протиповітряної оборони, зокрема переднього краю лінії бойових дій. Йдеться про боротьбу з російськими ударними гелікоптерами, що атакують колони Сил оборони й водночас залишаються в зоні недосяжності зенітно-ракетних комплексів.

Треба насамперед розуміти, що F-16 — це платформа, можливості якої залежать від комплектації та номенклатури озброєнь.

"F-16 дадуть змогу нам понизити потенціал використання росіянами ударних гелікоптерів та спробувати поборотися з винищувачами Су-34. Але є один важливий нюанс — все залежить не лише від винищувачів, а й від озброєнь, які вони будуть використовувати. Нам потрібні сотні ракет та тисячі важких авіабомб, включно з касетними", — говорить Черник.

Що потрібно підготовити для F-16

Фокус вже розповідав, що американський F-16 Fighting Falcon є найбільш популярним винищувачем у світі. Його мають на озброєнні кілька десятків країн світу. Літак є не новим, але має потенціал модернізації для виконання задач, що відповідають вимогам сьогодення. Винищувач має сучасне радіолокаційне обладнання, що дає можливість атакувати цілі на відстані до 1000 км. Крім того, авіаційні підвіси та інтерфейси дають змогу розміщати сучасні ракети класу "земля-повітря", "повітря-повітря".

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Військовий експерт Олег Старіков зауважує, що, крім підготовки льотчиків, є ще ціла низка завдань, про які чомусь намагаються не говорити — це підготовка обслуговуючого персоналу та аеродромної інфраструктури. Потрібно навчати не лише льотчиків, а й інженерно-технічний персонал, що буде обслуговувати ці літаки. Для розуміння, термін підготовки пілотів — чотири роки, інженерів — пʼять, а техніків — три. Навіть якщо в чомусь можна упустити, то необхідно перекласти на українську мову безліч інструкцій та документації.

Взлітно-посадкова смуга для F-16 має бути ідеально чистою та підготовленною за допомогою спеціальної техніки Фото: US Air Force

Сюди потрібно додати аеродромне забезпечення, для F-16 потрібно ідеальний стан взлітно-посадкових смуг та їхню чистоту. Для останнього використовують спеціальну техніку. Залишається відкритим питання паливозаправників, адже наші не підходять не лише за своїми інтерфейсами. Варто згадати про звʼязківців та зброярів, що будуть лаштувати ракети та авіабомби. Весь цей комплекс потрібно впроваджувати в систему бойового управління, а вже потім в таку саму систему ЗСУ.

Крім льотчиків необхідно підготувати інженерно-технічний персонал, звʼязківців та зброярів, що будуть лаштувати ракети та авіабомби Фото: dod.defense.gov

"Якщо згадувати про озброєння, потрібно вирішувати з місцем, де воно буде зберігатися. Там свій режим температури і вологості, не говорячи вже про безпеку від ударів російських ракет", — розповідає він Фокусу.

За оцінкою військового експерта Михайла Жирохова, підготовка достатньої кількості льотчиків може закінчитися не раніше 2025-2026 року, саме тоді F-16 можна буде назвати зброєю перемоги.

"У нас просто немає достатньої кількості пілотів. Базова підготовка суттєво відрізняється від радянських літаків. Хіба що, хтось з ветеранів американських ВПС раптом не згадає про своє давнє українське коріння", — зазначає Фокусу Жирохов.

Як розв'язати питання прикриття і безпеки F-16

Олег Старіков нагадує ще одну задачу, над вирішенням якої потрібно думати в Генштабі ЗСУ. За його словами, F-16 є легким бомбардувальником-винищувачем, за своїми ТТХ він майже ідентичний радянським МіГ-29, але має більше підвісів та інтерфейсів для озброєння. Цей літак має відносно посереднє радіолокаційне обладнання, але чудово працює в парі з авіаційним комплексом радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS). Цей комплекс надає координати для ураження цілей без потрапляння на її радари. У випадку, коли F-16 діє самостійно, йому потрібне прикриття, для цього використовують винищувачі F-15. Про їхню передачу не чути нічого.

F-16 працюють за цілевказанням, які їм надають літаки радіолокаційного виявлення і наведення (AWACS) Фото: edwards.af.mil

"Чи дадуть нам комплекс AWACS? На мою думку, ні, але допомагатимуть. Інше питання, що ці літаки не будуть знаходитьсь на території України, тому радіус їхньої дії буде обмеженим", — говорить експерт.

Він також зауважує, що всю заявлену кількість F-16 від Данії та Нідерландів нам не передадуть, поки їхні пілоти не пройдуть підготовку на винищувачі F-35, на які зараз переозброюються країни.

Опитані Фокусом експерти припускають, що в повному обсязі F-16 Україна отримає вже після закінчення війни. Саме вони можуть стати основою нових українських Повітряних сил.

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