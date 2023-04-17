Винищувачі з Заходу. Чому питання передачі F-16 не заходить далі політичних заяв

Політичне керівництво Данії та Нідерландів заявило про готовність передати для України свої багатофункціональні винищувачі F-16. Питання може бути вирішено вже до початку літа 2023 року. Фокус дізнавався, за яких умов може відбутися така передача та що заважає зробити це раніше.

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Виконуючий обовʼязки міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен припустив, що західні партнери зможуть передати Україні винищувачі F-16 ще до початку літа 2023 року. За його словами, для цього необхідно буде об'єднати зусилля з іншими країнами. Орієнтовно рішення про передачу F-16 буде прийнято, коли завершиться поставка літаків МіГ-29 від Словаччини та Польщі.

Від початку року про свою готовність допомогти Україні отримати необхідні винищувачі вже заявили Нідерланди. Міністр закордонних справ країни Вопке Гукстра зазначив, що вони не мають жодних табу на передачу винищувачів F-16 Україні.

Винищувачі за символічну ціну

Треба зауважити, що крім самого бажання та можливості передати Україні F-16, необхідний дозвіл від керівництва США. Ці винищувачі є американською військовою технологією, без необхідної згоди не відбувається жодна передача таких озброєнь. Разом з тим, Пентагон, попри заяви про підтримку, жодної чіткої відповіді стосовно винищувачів досі не надав. На початку березня 2023 року вісім американських сенаторів з обох партій надіслали відомству лист, в якому просили пояснити, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну. За інформацією видання Politiсo, керівництво США поки що не виявило ентузіазму в цьому питанні.

Уряди Польщі та Словаччини прийняли рішення передати Україні свої винищувачі МіГ-29 в кількості 33 одиниці – 20 від Варшави та 13 – від Братислави. Це радянські винищувачі, що пройшли модернізацію та знаходилися на озброєнні Повітряних сил цих країн. Фокус вже розповідав, що Польща ще у 2017 році розпочала переозброєння власної армії, протягом наступних 15 років заплановано оновлення парку винищувальної авіації, зокрема придбання американських винищувачів McDonnell Douglas F-15 Eagle та легких корейських винищувачів FA-50. Відповідно, Словаччина проводить власне переозброєння, ще 2018 року було повідомлено про придбання 14 нових винищувачів Lockheed Martin F-16.

На Заході вважають, що модернізовані радянські МіГ-29 якнайкраще підійдуть для контрнаступу

13 квітня 2023 року уряд Німеччини дозволив Польщі передати Україні "східнонімецькі" винищувачі МіГ-29, які у 2003-2004 роках були передані польським ВПС за символічну ціну в 1 євро.

Тому, формальну умову закінчення поставок МіГ-29, продовжено ще на невизначений термін.

Чим хороший винищувач F-16

У 2020 році Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило Візію подальшого розвитку військової авіації на період до 2035 року. Тоді розглядалися ймовірні кандидати на заміну винищувачам Су-27 та МіГ-29, що складають основу української винищувальної авіації. Було зрозуміло, що ці літаки вже не здатні виконувати потенційні тактичні завдання через свою застарілість. Серед основних варіантів, якими б хотіли оновити авіаційний парк називали американські F-16, європейський Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen та Dassault Rafale.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ та за рік активних бойових дій вибір було зроблено на користь F-16. Радше, вибір було зроблено з огляду на те, які винищувачі найбільш ймовірно отримати в короткостроковій перспективі.

Американський F-16 Fighting Falcon є найбільш популярним винищувачем у світі. Його мають на озброєнні кілька десятків країн світу. Літак є не новим, але має потенціал модернізації для виконання задач, що відповідають вимогам сьогодення. Винищувач має сучасне радіолокаційне обладнання, що дає можливість атакувати цілі на відстані до 1000 км. Крім того, авіаційні підвіси та інтерфейси дозволяють розміщати сучасні ракети класу "земля-повітря", "повітря-повітря". Наприклад, такі як AGM-158 та AGM-154.

Номенклатура озброєння F-16 досі вражає Фото: Вiкiпедiя

Наразі низка європейських країн проводить переозброєння власних повітряних сил на винищувачі п’ятого покоління F-35 Lightning II. З огляду на це, передача знятих з озброєння F-16 Україні виглядає цілком ймовірною. У випадку з Данією та Нідерландами, які публічно висловилися про готовність підтримати цими винищувачами, може йтися про кілька десятків F-16.

За інформацією Міжнародного інституту стратегічних досліджень(IISS), Данія має 34 відповідних винищувачі, а Нідерланди — 12. Раніше уряд Португалії допускав можливість передачі Україні власних F-16. Країна має 30 літаків, але на відміну від двох попередніх, не проводить переозброєння. Тому можна припустити, що якщо це відбудеться, це буде кілька одиниць, як у випадку з танковою коаліцією.

Чому Захід зволікає з винищувачами для України

В нещодавно злитих документах Пентагону йдеться, що РФ найближчим часом зможе отримати перевагу в повітрі, а Україна може втратити здатність концентрувати наземні сили у контрнаступі. Власне вже зараз фіксуються випадки, коли російським літакам вдається провести запуск баражуючих авіаційних бомб по фронтовій та прифронтовій території, при цьому залишатися в зоні недосяжності для українського ППО. Українські МіГ-29 суттєво програють Су-35, які все частіше використовує ворог.

На початку березня 2023 року в США розпочали оцінювання підготовки українських льотчиків для навчання на винищувачах F-16. Тоді ж стало відомо про початок обговорення тренувальної місії для українських льотчиків у Норвегії.

За словами військових експертів, саме відсутність необхідної підготовки українських льотчиків та відповідної інфраструктури є однією з причин затримки в рішенні про передачу F-16.

"Навчити пілота злітати та сідати не є проблемою, інша справа діяти в межах розробленої тактики військової задачі, для цього потрібно багато часу. Захід дуже прагматичний, для них авіація — це питання наступного року, а можливо, і пізніше. Там вважають, що для наступу нам має вистачити МіГ-29. Треба розуміти, що сьогодні в Україні немає необхідної інфраструктури, техніків для обслуговування, врешті пілотів. Тому немає впевненості, що ця техніка буде використана доцільно. Так було і з танками. Для Заходу набагато гірше, якщо з’являться фото чи відео збиття та знищення таких літаків", — говорить Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов.

Підготовка військових льотчиків — це не лише вміння злітати та садити літак Фото: U.S. Air Force

Він зазначає, що на Заході дивляться на війну в Україні, в першу чергу, як на рекламний проспект своєї продукції, як ця зброя покаже себе на полі бою.

Зі свого боку, військовий аналітик Петро Черник налаштований більш оптимістично. Він впевнений, що питання гальмується саме на політичному рівні, а не через матеріально-технічні перепони.

"Для того, щоб підготувати інфраструктуру потрібно до пів року часу, це не надто важка процедура для виконання. На мою думку, тут зовсім інші глибокі геополітичні процеси, про які ми не дізнаємося. Нам відомо не більше 10-15% від тієї інформації, все інше — це кулуарні, закриті від сторонніх очей речі. Я впевнений, що передача літаків відбудеться, але коли та в якій якості, наразі важко говорити", — сказав Фокусу Черник.

Зауважимо, що для розв'язання питання підготовки українських льотчиків теж знайшли рішення. Днями міністр оборони України Олексій Резніков офіційно запросив до України іноземних пілотів F-16, які б могли приєднатися до існуючого іноземного легіону.

На початку року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що для безпеки повітряного простору Україні, крім систем ППО, необхідно щонайменше п'ять авіаційних бригад, тобто 180 літаків. За словами Черника, навіть одна ескадрилья F-16 – 12 літаків вже сьогодні здатні переломити хід війни.

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