Истребители с Запада. Почему вопрос передачи F-16 не заходит дальше политических заявлений

Политическое руководство Дании и Нидерландов заявило о готовности передать Украине многофункциональные истребители F-16. Вопрос может быть решен уже к началу лета 2023 года. Фокус узнавал, при каких условиях могут передать F-16 Украине и что мешает это сделать раньше.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Трольс Лунд Пульсен предположил, что западные партнеры смогут передать Украине истребители F-16 еще до лета 2023 года. По его словам, для этого необходимо объединить усилия с другими странами. Решение о передаче F-16 будет принято, когда завершится поставка самолетов МиГ-29 от Словакии и Польши.

С начала года о готовности помочь Украине получить так необходимые истребители уже заявили Нидерланды. Министр иностранных дел страны Вопке Гукстра отметил, что у них нет никаких табу на передачу истребителей F-16 Украине.

Истребители за символическую цену

Следует отметить, что помимо самого желания и возможности передать Украине F-16, необходимо разрешение от руководства США. Эти истребители — американская военная технология, без ее согласия не происходит ни одна передача таких вооружений. Вместе с тем, Пентагон, несмотря на заявления о поддержке, четкого ответа относительно истребителей до сих пор не предоставил. В начале марта 2023 года восемь американских сенаторов из обеих партий направили ведомству письмо, в котором просили объяснить, что нужно для отправки истребителей F-16 в Украину. По информации издания Politiсo, руководство США пока не проявило энтузиазма в этом вопросе.

Правительства Польши и Словакии приняли решение передать Украине свои истребители МиГ-29 в количестве 33 единиц – 20 от Варшавы и 13 – от Братиславы. Это советские истребители, прошедшие модернизацию и находившиеся на вооружении Воздушных сил этих стран. Фокус уже рассказывал, что Польша еще в 2017 году начала перевооружение собственной армии, в течение следующих 15 лет запланировано обновление парка истребительной авиации, в частности, приобретение американских истребителей McDonnell Douglas F-15 Eagle и легких корейских истребителей FA-50. Словакия также проводит собственное перевооружение, еще в 2018 году было сообщено о приобретении 14 новых истребителей Lockheed Martin F-16.

На Западе считают, что модернизированные советские МиГ-29 лучше подойдут для контрнаступления

13 апреля 2023 правительство Германии разрешило Польше передать Украине "восточногерманские" истребители МиГ-29, которые в 2003-2004 годах были переданы польским ВВС за символическую цену в 1 евро.

Поэтому формальное условие окончания поставок МиГ-29 продлено еще на неопределенный срок.

Чем хорош F-16

В 2020 году Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало Визию дальнейшего развития военной авиации на период до 2035 года. Тогда рассматривались вероятные кандидаты на замену истребителям Су-27 и МиГ-29, которые составляют основу украинской истребительной авиации. Было ясно, что эти самолеты уже не способны выполнять потенциальные тактические задачи из-за своего устаревания. Среди основных вариантов, которыми хотели обновить авиационный парк, называли американские F-16, европейский Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen и Dassault Rafale.

После начала полномасштабного вторжения РФ и спустя год активных боевых действий выбор был сделан в пользу F-16. Скорее — выбор был сделан, учитывая, какие истребители наиболее вероятно получить в краткосрочной перспективе.

Американский F-16 Fighting Falcon — это самый популярный истребитель в мире. Его имеют на вооружении несколько десятков стран мира. Самолет не нов, но имеет потенциал модернизации для выполнения задач, отвечающих требованиям настоящего времени. Истребитель имеет современное радиолокационное оборудование, позволяющее атаковать цели на расстоянии до 1000 км. Кроме того, авиационные подвесы и интерфейсы позволяют размещать современные ракеты класса "воздух-земля", "воздух-воздух". Например, такие, как AGM-158 и AGM-154.

Номенклатура вооружения F-16 до сих пор впечатляет Фото: Википедия

В настоящее время ряд европейских стран производят перевооружение собственных воздушных сил на истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Учитывая это, передача снятых с вооружения F-16 Украине выглядит вполне вероятной. В случае с Данией и Нидерландами, которые публично высказались о готовности передать эти истребители, речь может идти о нескольких десятках F-16.

По информации Международного института стратегических исследований (IISS), Дания имеет 34 соответствующих истребителя, а Нидерланды — 12. Ранее правительство Португалии допускало возможность передачи Украине собственных F-16. Страна имеет 30 самолетов, но, в отличие от двух предыдущих, не проводит перевооружение. Поэтому можно предположить, что если передача истребителей произойдет, это будет несколько единиц, как в случае с танковой коалицией.

Почему Запад медлит с истребителями F-16 для Украины

В недавно слитых документах Пентагона говорится, что РФ в ближайшее время сможет получить преимущество в воздухе, а Украина может потерять способность концентрировать наземные силы в контрнаступлении. Собственно, уже сейчас фиксируются случаи, когда российским самолетам удается провести запуск барражирующих авиационных бомб по фронтовой и прифронтовой территории, при этом оставаясь в зоне недостижимости для украинской ПВО. Украинские МиГ-29 существенно проигрывают Су-35, которые все чаще использует противник.

В начале марта 2023 года в США приступили к оценке подготовки украинских летчиков для обучения на истребителях F-16. Тогда стало известно о начале обсуждения тренировочной миссии для украинских летчиков в Норвегии.

По словам военных экспертов, именно отсутствие необходимой подготовки украинских летчиков и соответствующей инфраструктуры — одна из причин задержки в решении о передаче F-16.

"Научить пилота взлетать и садиться — не проблема, другое дело — действовать в рамках разработанной тактики военной задачи, для этого нужно много времени. Запад очень прагматичен, для них авиация — это вопрос следующего года, а может, и позже. Там считают, что для контрнаступления нам должно хватить МиГ-29. Надо понимать, что сегодня в Украине нет необходимой инфраструктуры, техников для обслуживания, наконец, пилотов. Поэтому нет уверенности, что эта техника будет использована целесообразно. Так было и с танками. Для Запада гораздо хуже, если появятся фото или видео, как сбивают и уничтожают такие самолеты", — говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов.

Подготовка военных летчиков – это не только умение взлетать и сажать самолет. Фото: U.S. Air Force

Эксперт отмечает, что на Западе смотрят на войну в Украине в первую очередь как на рекламный проспект своей продукции — как это оружие покажет себя на поле боя.

В свою очередь, военный аналитик Петр Черник настроен более оптимистично. Он уверен, что вопрос тормозится именно на политическом уровне, а не из-за материально-технических препятствий.

"Для того, чтобы подготовить инфраструктуру, нужно до полугода, это не слишком тяжелая процедура для выполнения. По моему мнению, здесь совсем другие, глубокие геополитические процессы, о которых мы не узнаем. Нам известно не больше 10-15% от той информации, все остальное — это кулуарные, закрытые от посторонних глаз вещи. Я уверен, что передача самолетов состоится, но когда и в каком качестве, сейчас трудно говорить", — сказал Фокусу Черник.

Отметим, что для решения вопроса подготовки украинских летчиков тоже нашли решение. На днях министр обороны Украины Алексей Резников официально пригласил в Украину иностранных пилотов F-16, которые могли бы присоединиться к существующему Иностранному легиону.

В начале года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что для безопасности воздушного пространства Украине, кроме систем ПВО, необходимо по меньшей мере пять авиационных бригад, то есть, 180 самолетов. По словам Петра Черника, даже одна эскадрилья F-16 – 12 самолетов уже сегодня способна переломить ход войны.

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