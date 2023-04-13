Германия разрешила Польше отправить 5 истребителей МиГ-29 в Украину

Советские самолеты использовала Национальная народная армия ГДР, а в 2002 году их продали Польше. В ВСУ не раз заявляли, что этот истребитель проиграет российскому Су-30.

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Правительство Германии 13 апреля разрешило Польше отправить в Украину советские истребители МиГ-29. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

"Польша хочет поддержать Киев истребителями из старых запасов ГДР. До этого Варшава просила разрешения у Берлина на поставку данных самолетов", — сообщило издание.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, договоренность касается 5 самолетов советского производства, которые Берлин ранее отдал Варшаве.

"Федеральное правительство не видит принципиальной проблемы в этой поставке. Это лишь пополнит парк самолетов в Украине", — отметило издание

Эксперт по обороне и немецкий депутат Маркус Фабер приветствовал быстрое решение правительства Германии.

"Украинская сторона, безусловно, обрадуется такой скорости. Правительство показало способность принимать взвешенные и быстрые решения. Теперь речь идет об изучении дальнейшего вклада Германии в укрепление ВВС Украины — это может быть обучение пилотов или поставка западных типов самолетов", — сказал политик.

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер получил от Национальной народной армии ГДР, отмечает Der Spiegel.

Польский лидер Анджей Дуда 5 апреля заявил, что Украине уже передали четыре МиГ-29, а еще шесть истребителей планируют отправить. Дуда не исключал передачу всего парка МиГ-29 на вооружение ВСУ в будущем.

Словакия в конце марта также передала Украине первые четыре советских истребителя МиГ-29. По данным СМИ, первые 4 истребителя МиГ-29SA уже выполняют боевые задачи.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 30 марта заявил, что советский МиГ-29 не сможет противостоять российскому Су-30, поэтому украинской армии нужны западные F-16.