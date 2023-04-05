Польша отправит в Украину еще шесть истребителей МиГ-29, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, сколько его страна отправила самолетов в Украину. Он не исключил, что в будущем состоится поставка всего авиапарка МиГ-29.

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Польша уже передала Украине четыре МиГ-29, доставку еще четырех истребителей в процессе, а еще шесть авиасуден уже планируют отправить. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве. Трансляцию опубликовал 5 апреля в Facebook Офис президента Украины.

Сроки поставки еще шести самолетов он не назвал. Дуда отметил, что это может произойти достаточно скоро.

"Мы готовы, я говорил об этом с президентом, передать еще шесть, которые сейчас готовятся к этому", – объяснил польский политик.

Дуд добавил, что на территории Польши еще остались МиГи, которые прошли модернизацию и сейчас адаптированы к стандартам НАТО. Их деятельность связана с выполнением функций воздушной полиции в рамках Североатлантического союза.

Глава польского государства подчеркнул, что эти самолеты еще понадобятся их ВВС, но он не исключил передачу всего парка МиГ-29 в будущем. Эта инициатива будет обсуждаться с союзниками. Канцелярия президента Дуды еще 3 апреля сообщила, что Украина уже получила первые польские истребители МиГ-29. Представители руководителя польского государства заявили, что переговоры о дальнейшей поставке боевых самолетов и дальше будут продолжаться.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Польшу 5 апреля. Он проведет встречи с президентом Анджеем Дудой. Как отметило радио RMF FM, планируется подписание соглашения об официальном включении польских предпринимателей в восстановление Украины.

Зеленский встретился с Дудой в Польше под гимн Украины. На мероприятии присутствовали и первые леди стран — Елена Зеленская и Агата Корнгаузер-Дуда. Встретили гостей у входа в президентский дворец.

Зеленский также объяснил, что ждет Украину и Польшу в будущем. Он подчеркнул, что важно преодолеть победу над Россией и поблагодарил Польшу за поддержку в противодействии российской агрессии.