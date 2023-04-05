Польща відправить до України ще шість винищувачів МіГ-29, – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, скільки його країна відправила літаків до України. Він не виключив, що у майбутньому відбудеться постачання усього авіапарку МіГ-29.

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Польща вже передала Україні чотири МіГ-29, доставлення ще чотирьох винищувачів у процесі, а ще шість авіасуден вже планують відправити. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спільної пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у Варшаві. Трансляцію опублікував 5 квітня у Facebook Офіс президента України.

Терміни постачання ще шістьох літаків він не назвав. Дуда зазначив, що це може відбутися досить скоро.

"Ми готові, я говорив про це з президентом, передати ще шість, які зараз готуються для цього", – пояснив польський політик.

Дуд додав, що на території Польщі ще залишилися МіГи, які пройшли модернізацію і зараз адаптовані до стандартів НАТО. Їхня діяльність пов'язана з виконанням функцій повітряної поліції в рамках Альянсу.

Керівник польської держави наголосив, що ці літаки ще знадобляться їхнім ВПС, але він не виключив передачу усього парку МіГ-29 у майбутньому. Ця ініціатива обговорюватиметься з союзниками. Канцелярія президента Дуди ще 3 квітня повідомила, що Україна вже отримала перші польські винищувачі МіГ-29. Представники керівника польської держави наголосили на тому, що перемовини стосовно подальшого постачання бойових літаків й надалі триватимуть.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Польщі 5 квітня. Він проведе зустрічі із президентом Анджеєм Дудою. Як зазначило радіо RMF FM, планується підписання угоди стосовно офіційного включення польських підприємців у відновлення України.

Зеленський зустрівся з Дудою у Польщі під гімн України. На заході були присутні й перші леді країн — Олена Зеленська та Агата Корнгаузер-Дуда. Зустріли гостей біля входу до президентського палацу.

Зеленський також пояснив, що чекає Україну та Польщу у майбутньому. Він наголосив, що наразі важливо здолати перемогу над Росією та подякував Польщі за підтримку у протидії російській агресії.