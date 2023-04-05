Зеленський зустрівся з Дудою у Польщі під гімн України (відео)

Зустріч лідерів держав відбулася перед Королівським замком, а на заході також були присутні перші леді. У ході переговорів Зеленський та Дуда обговорять низку питань, у тому числі надання допомоги ЗСУ та інтеграцію України до ЄС та НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Варшаві із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Як передає Фокус, про це стало відомо 5 квітня з трансляції Канцелярії президента Польщі.

На зустріч із польським лідером президент України прибув із першої леді Оленою Зеленською. Біля входу до президентського палацу українського лідера зустріли Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда. На зустрічі президентів пролунав гімн України

Візит Зеленського до Польщі

5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Як повідомляли місцеві ЗМІ, український лідер проведе переговори тет-а-тет із президентом Анджеєм Дудою. Серед можливих тем переговорів, як стверджують ЗМІ, будуть військова допомога Україні, обговорення стратегії, а також повоєнне відновлення та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Крім того, президенти двох країн о 19 годині за Києвом запланували спільний виступ у дворі Королівського замку у Варшаві.

Нагадаємо, 1 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів у Rosomak для потреб своєї армії.