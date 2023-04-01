Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak: що відомо про цю техніку

За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, купівлю бронетранспортерів профінансують країни ЄС і США.

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Україна закупить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak для потреб своєї армії. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter 1 квітня.

За його словами, профінансують покупку Європейський Союз і США.

"Українська армія закупить у нас 100 Rosomaks, які виробляються в Семяновіце-Шльонському. Rosomaks — це топові бойові транспортери. Ця купівля буде оплачена коштами ЄС і США", — написав він.

Моравецький також зазначив, що замовлення на цю техніку отримав 31 березня від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Що відомо про Rosomak?

Rosomak — польський чотиривісний колісний бронетранспортер, розроблений підприємством Rosomak S.A. Технікою керує екіпаж із трьох осіб, а десантне відділення в кормовій частині машини розраховане на вісім бійців.

Бронювання корпусу БТР захищає від куль калібру 14,5 мм спереду і 7,62 — з боків. Машина розганяється до швидкості 100 км/год і може долати водні перешкоди зі швидкістю до 10 км/год.

Нагадаємо, 1 квітня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що країни Заходу сформують 6 батальйонів із бойовими танками Leopard для України. За його словами, ЗСУ отримають 160 одиниць німецької техніки. Однак США і Велика Британія також передадуть бойові танки для української армії.

31 березня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що США не передаватимуть Україні далекобійні ракети ATACMS. Однак Вашингтон розглядає надання бойових БПЛА, які мають аналогічні можливості.