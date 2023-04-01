США не будут передавать Украине ракеты ATACMS, но есть альтернатива, — генерал Милли

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов США, с военной точки зрения у Вашингтона не так уж и много таких дальнобойных ракет, и нужно удостовериться в том, хватит ли им самим.

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США пока что не готовы предоставлять Украине ракеты большей дальности MGM-140 ATACMS. Однако в будущем нельзя исключать передачи этого вооружения. Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью изданию Defense One 31 марта.

По словам военачальника, с военной точки зрения у США не так уж много ATACMS, и нужно удостовериться в том, хватит ли им самим. Однако Вашингтон рассматривает другие варианты, чтобы Вооруженные силы Украины имели больше возможностей на поле боя, например, ударные беспилотники.

"А дальность действия оружия — я думаю, что есть некоторое преувеличение того, что может сделать ATACMS, а что нет… Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", — отметил он.

Марк Милли добавил, что есть БПЛА с аналогичными возможностями и что у "британцев есть пару систем".

Что известно о ракетах ATACMS?

ATACMS — это баллистическая ракета класса "земля — земля", производимая американской компанией Lockheed Martin. Она имеет дальность применения до 300 км. Ее можно запускать из уже имеющихся у ВСУ РСЗО M270 MLRS и HIMARS.

Напомним, в том же интервью Милли заявил, что Украине вряд ли удастся отбросить все российские силы за пределы своей территории в этом году. По его словам, эта задача крайне сложная, однако это не значит, что она невозможная.

По информации СМИ, 3 апреля США могут объявить о новой военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. По информации журналистов, пакет будет включать высокоточные авиационные боеприпасы, радары, противотанковые ракеты и различное техническое оборудование.