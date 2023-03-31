2,6 млрд долларов для Украины: США объявят о новом пакете военной помощи в понедельник, — СМИ

По словам журналистов, пакет будет включать высокоточные авиационные боеприпасы, радары, противотанковые ракеты и различное техническое оборудование.

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Соединенные Штаты в понедельник 3 апреля могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в 2,6 млрд долларов. О нем объявят уже в понедельник. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на трех анонимных американских чиновников.

Сообщается, что новый пакет военной помощи США может включать радары наблюдения за воздушным пространством, противотанковые ракеты и бензовозы. Кроме того, туда включат танковые боеприпасы.

Также, как пишет издание, планируется включить высокоточные авиационные боеприпасы, ремонтно-эвакуационные машины, мостовое оборудование, которое Украина будет использовать для контрнаступления.

Источники также отметили, что сумма пакета список могут измениться.

По словам журналистов, 2,1 млрд долларов для пакета помощи возьмут из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не брать из запасов американской армии.

Кроме того, как сообщается, оставшиеся 500 млн долларов выделит президентское управление по изъятию средств. Оно позволяет отправлять в Украину текущие запасы армии США в чрезвычайной ситуации.

Ранее издание Defens News сообщило, что США боятся "глушилок" и кибератак Китая и РФ. Американские военные опасаются не только вражеских ракет, но и технологий для подавления связи или взлома компьютерных систем.

Журналисты Bloomberg заявили, что в армии США только половина истребителей F-35 пригодна для выполнения задач. В последние годы в армии США снижается процент готовых к выполнению задач самолетов, так же падают показатели производства новых истребителей F-35.