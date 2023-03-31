В армии США только половина истребителей F-35 пригодна для выполнения задач, – Bloomberg

В последние годы в армии США снижается процент готовых к выполнению задач самолетов, так же падают показатели производства новых истребителей F-35.

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По данным Пентагона, только 50% истребителей 5 поколения считаются пригодными для полетов, что значительно ниже целевого показателя в 65%. Об этом сообщает Bloomberg.

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Майкл Шмидт заявил, что по состоянию на февраль среднемесячное количество готовых к выполнению задач самолетов составляло 53,1% из более 540 самолетов. Под "готовыми к выполнению задач" подразумевается способность выполнять демонстрационные полеты, боевые действия, тренировочные и испытательные миссии.

При этом лишь менее 30% истребителей F-35 готовы к выполнению всех своих миссий.

"Это неприемлемо, и повышение готовности является моим основным приоритетом", — сказал Шмидт.

Генерал ставит своей целью повысить уровень готовности по крайней мере на 10% в течение следующих 12 месяцев. За последние три года показатель готовности самолетов только снижался. Как отмечают в издании, в 2020 финансовом году полная готовность составляла около 39%, а частичная – 69%. Также пока неизвестно, означают ли показатели готовности временное падение, или это начало долговременной тенденции. Ранее среди причин падения показателей было отсутствие запчастей, а также частые неисправности двигателя, который ломался чаще, чем ожидалось.

Отмечается, что Lockeed Martin в 2022 году поставил заказчикам лишь 50% самолетов от плана – это самый плохой результат за последние 6 лет. Среди причин называют то, что производитель двигателей Pratt and Whitney поставляет агрегаты с опозданием. Также у F-35 обнаружили проблему с охлаждением систем, что заставляет больше использовать силовую установку. Этот процесс уменьшает ресурс двигателей. Пентагон принял решение обновить систему охлаждения.

Напомним, 29 марта СМИ писали, что истребители F-35 испытывают проблему с вибрацией в двигателях.

10 января Канада объявила план закупить 88 истребителей F-35 на сумму более 19 млрд долларов. Стоимость одного самолета составит около 100 млн долларов.