Канада закупает 88 истребителей F-35 последней модификации за 19 млрд долларов

Для приобретения самолета в Канаде построят инфраструктуру в Квебеке и Альберте. Поступить на службу все F-35 должны между 2032 и 2034 годов.

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Королевские Воздушные силы Канады финализировали с США соглашение о приобретении 88 истребителей 5 поколения F-35. Об этом сообщает пресс-служба Lochkeed Martin Canada.

Соглашение на приобретение 88 истребителей оценивают в 19 млрд долларов. Первые истребители F-35A поступят на службу в Канаду к 2026 году. В Минобороны Канады заявляют, что в стоимость контракта входит поставка самих самолетов, их техобслужование, строительство объектов для эскадрилий в Квебеке и Альберте. Весь срок службы может стоить бюджету 70 млрд долларов.

Стоимость одного истребителя составит 100 млн долларов. F-35A нужны ВВС Канады для замены устаревающих CF-18 Hornet в рамках программы Future Fighter Capability Project. Достижение полной боеспособности флота ожидается в период между 2032 и 2034 годов. По данным CBC, Канада закупит истребители с пакетом модернизации Block 4.

Характеристики истребителя F-35A Block 4:

максимальная скорость — 1,6 Маха (до 1980 км/ч)

полезная нагрузка — 8160 кг

дальность полета — более 2200 км

вооружение — ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", высокоточные бомбы

[ + – ] Характеристики F-35A

"Канадцы очень гордятся своими вооруженными силами, и как никогда важно обеспечить, чтобы те, кто служит нашей стране, имели подходящее вооружение для обеспечения безопасности Канады", — заявила министр государственных служб и закупок Канады Хелена Ячек.

Напомним, 4 января сообщалось, что США работают над глубокой модернизацией истребителей F-35. В рамках улучшений самолет получит новые "умные" бомбы, радар и другие обновления.

29 декабря США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и высокоточных ракет за 8,4 млрд долларов.