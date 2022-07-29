США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и высокоточных ракет на $8,4 млрд

Немецкая армия может получить десятки самолетов и сотни высокоточных ракет и бомб. Также предусматривается поставка двигателей для бортов.

Государственный департамент США одобрил продажу Германию 35 истребителей F-35 вместе с боеприпасами и вооружением. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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28 июля Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны выдало сертификацию для продажи Бундесверу истребителей на 8,4 млрд долларов. Помимо воздушных суден предусматривается поставка 37 двигателей Pratt & Whiney F135-PW-100, два будут запасными, а остальные пойдут в истребители.

Какие боеприпасы получат немецкие военные к F-35

Немецкая армия получит:

105 ракет AIM-120C-8 класса "воздух-воздух"

75 высокоточных крылатых ракет AGM-158B\B2 "воздух-земля"

2 ракеты JASS AGM-158

344 авиабомбы GBU-53

162 авиабомбы повышенной прочности GBU-41

264 авиабомбы GBU-54

ряд тактических и других ракет

[ + – ] Крылатая ракета AGM-158

В Агентстве отметили, что предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность союзника по НАТО, который является важной силой политической и экономической стабильности в Европе.

Напомним, в США сфотографировали истребитель F-35 с покрытием хамелеона. В зависимости от угла обзора, покрытие самолета может менять цвет от зеркального до серого и матового. Это должно снизить его заметность в инфракрасном спектре.

Ранее сообщалось, что в США разработают новую модификацию F-35 для неизвестного заказчика. На инженерные работы выделили десятки миллионов долларов.