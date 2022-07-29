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Военный Фокус

США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и высокоточных ракет на $8,4 млрд

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f-35 для германии
Германия может приобрести 35 истребителей F-35

Немецкая армия может получить десятки самолетов и сотни высокоточных ракет и бомб. Также предусматривается поставка двигателей для бортов.

Государственный департамент США одобрил продажу Германию 35 истребителей F-35 вместе с боеприпасами и вооружением. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

28 июля Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны выдало сертификацию для продажи Бундесверу истребителей на 8,4 млрд долларов. Помимо воздушных суден предусматривается поставка 37 двигателей Pratt & Whiney F135-PW-100, два будут запасными, а остальные пойдут в истребители.

Какие боеприпасы получат немецкие военные к F-35

Немецкая армия получит:

  • 105 ракет AIM-120C-8 класса "воздух-воздух"
  • 75 высокоточных крылатых ракет AGM-158B\B2 "воздух-земля"
  • 2 ракеты JASS AGM-158
  • 344 авиабомбы GBU-53
  • 162 авиабомбы повышенной прочности GBU-41
  • 264 авиабомбы GBU-54
  • ряд тактических и других ракет
передача истребителей в германию
Крылатая ракета AGM-158

В Агентстве отметили, что предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность союзника по НАТО, который является важной силой политической и экономической стабильности в Европе.

Напомним, в США сфотографировали истребитель F-35 с покрытием хамелеона. В зависимости от угла обзора, покрытие самолета может менять цвет от зеркального до серого и матового. Это должно снизить его заметность в инфракрасном спектре.

Ранее сообщалось, что в США разработают новую модификацию F-35 для неизвестного заказчика. На инженерные работы выделили десятки миллионов долларов.