США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и высокоточных ракет на $8,4 млрд
Немецкая армия может получить десятки самолетов и сотни высокоточных ракет и бомб. Также предусматривается поставка двигателей для бортов.
Государственный департамент США одобрил продажу Германию 35 истребителей F-35 вместе с боеприпасами и вооружением. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
28 июля Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны выдало сертификацию для продажи Бундесверу истребителей на 8,4 млрд долларов. Помимо воздушных суден предусматривается поставка 37 двигателей Pratt & Whiney F135-PW-100, два будут запасными, а остальные пойдут в истребители.
Какие боеприпасы получат немецкие военные к F-35
Немецкая армия получит:
- 105 ракет AIM-120C-8 класса "воздух-воздух"
- 75 высокоточных крылатых ракет AGM-158B\B2 "воздух-земля"
- 2 ракеты JASS AGM-158
- 344 авиабомбы GBU-53
- 162 авиабомбы повышенной прочности GBU-41
- 264 авиабомбы GBU-54
- ряд тактических и других ракет
В Агентстве отметили, что предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, улучшив безопасность союзника по НАТО, который является важной силой политической и экономической стабильности в Европе.
Напомним, в США сфотографировали истребитель F-35 с покрытием хамелеона. В зависимости от угла обзора, покрытие самолета может менять цвет от зеркального до серого и матового. Это должно снизить его заметность в инфракрасном спектре.
Ранее сообщалось, что в США разработают новую модификацию F-35 для неизвестного заказчика. На инженерные работы выделили десятки миллионов долларов.