В США сфотографировали стелс-истребители F-35 и F-117 c покрытием хамелеона (фото)

В зависимости от угла обзора, покрытие самолета может менять цвет от зеркального до серого и матового. Это должно снизить его заметность в инфракрасном спектре.

В США провели испытания необычного покрытия на стелс-самолетах F-117 Nighthawk и F-35 Lightning II, которое может меняться от зеркального до матового в зависимости от угла обзора. Об этом пишет милитари-отдел The Drive.

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Несмотря на то, что F-117 Nighthawk был снят с вооружения больше 10 лет назад, некоторые борта продолжают выполнять опытно-конструкторские и испытательные миссии. Фотографии F-117 были сделаны на границе Калифорнии с Невадой. Стелс-истребитель был частично покрыт стандартным черным цветом, а другая же часть была в необычном металлическом исполнении.

[ + – ] F-117 Фото: the drive

Покрытие, как пишут в издании, схоже с тем же зеркальным покрытием, что и на F-22 Raptor, которое недавно также попало на фото. При этом на F-117 проводили испытания необычного покрытия еще в начале 1990-х в рамках программы SENIOR SPUD. Это программа была нацелена на уменьшение инфракрасной заметности воздушного судна. Вероятно, сейчас это новая вариация старой программы.

[ + – ] F-117 с зеркальным покрытием в рамках программы SENIOR SPUD

Впервые с таким покрытием засветился истребитель F-35C из девятой авиационной испытательной и оценочной эскадрильи ВМФ США. Исходя из этого, автор делает вывод, что программа может находиться в стадии реализации. Под разными углами меняется и цвет истребителя.

[ + – ] Изменение цвета истребителя под разными углами

[ + – ] Изменение цвета истребителя под разными углами Фото: the drive

Новое покрытие должно сыграть важную роль в способности самолета быть более незаметными для радаров. В особенности для тех радаров, которые связаны с управлением огнем и обнаружением.

В ВМС США не объяснили для чего конкретно такое покрытие, но эксперты сходятся во мнении, что это таки для уменьшения заметности самолетов. Тот факт, что кроме F-22 Raptor покрытие наносят и на другие самолеты может свидетельствовать о расширении программы разработки.

Напомним, 19 ноября в объективы фотографов попал истребитель F-22 с "зеркальным покрытием". Покрытие, по словам очевидцев, внешне очень похоже на фольгу.

Также появились фото обломков F-35, который упал в Средиземное море. Его в срочном порядке доставали с морского дна, чтобы их не могли забрать россияне.