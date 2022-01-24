У США сфотографували стелс-винищувачі F-35 та F-117 з покриттям хамелеону (фото)

Залежно від кута огляду покриття літака може змінювати колір від дзеркального до сірого та матового. Це має зменшити його помітність в інфрачервоному спектрі.

У США провели випробування незвичайного покриття на стелс-літаках F-117 Nighthawk і F-35 Lightning II, яке може змінюватися від дзеркального до матового залежно від кута огляду. Про це пише мілітарі-відділ The Drive.

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Незважаючи на те, що F-117 Nighthawk було знято з озброєння більше 10 років тому, деякі борти продовжують виконувати дослідно-конструкторські та випробувальні місії. Фотографії F-117 було зроблено на кордоні Каліфорнії з Невадою. Стелс-винищувач був частково покритий стандартним чорним кольором, а інша частина була в незвичайному металевому виконанні.

[ + – ] F-117 Фото: the drive

Покриття, як пишуть у виданні, схоже на те ж дзеркальне покриття, що Й на F-22 Raptor, яке нещодавно також потрапило на фото. На F-117 проводили випробування незвичайного покриття ще на початку 1990-х у межах програми SENIOR SPUD. Ця програма була націлена на зменшення інфрачервоної помітності повітряного судна. Імовірно, зараз це нова варіація старої програми.

[ + – ] F-117 із дзеркальним покриттям у межах програми SENIOR SPUD

Уперше з таким покриттям засвітився винищувач F-35C із дев'ятої авіаційної випробувальної й оцінної ескадрильї ВМФ США. Виходячи з цього, автор робить висновок, що програма може бути в стадії реалізації. Під різними кутами змінюється колір винищувача.

[ + – ] Зміна кольору винищувача під різними кутами

[ + – ] Зміна кольору винищувача під різними кутами Фото: the drive

Нове покриття має відіграти важливу роль у здатності літака бути непомітнішими для радарів. Особливо для тих радарів, які пов'язані з керуванням вогнем і виявленням.

У ВМС США не пояснили, для чого саме таке покриття, але експерти сходяться на думці, що це для зменшення помітності літаків. Той факт, що, крім F-22 Raptor, покриття наносять і на інші літаки, може свідчити про розширення програми розробки.

Нагадаємо, 19 листопада в об'єктиви фотографів потрапив винищувач F-22 із "дзеркальним покриттям". Покриття, за словами очевидців, зовні дуже схоже на фольгу.

Також з'явилися фото уламків F-35, що впав у Середземне море. Його терміново діставали з морського дна, щоб їх не могли забрати росіяни.