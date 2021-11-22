На фото потрапив випробувальний винищувач F-22 Raptor із "дзеркальним" покриттям

За словами очевидців, покриття літака схоже на фольгу. Ймовірно, льотчики випробовують його для інфрачервоних датчиків на надвисокій висоті.

У штаті Невада, США американський фотограф Сантос Касерес відобразив на фото слелс-винищувач F-22 Raptor з незвичайним покриттям. Про це повідомляє The Drive.

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Повідомляється, що 19 листопада в об'єктив камери потрапив випробувальний винищувач, який злітав з авіабази Нелліс у Неваді. Його особливість у покритті – металеві плитки, які мають високий коефіцієнт непомітності.

Оглядачі видання пишуть, що окремо варто наголосити на нанесенні цього покриття. Воно було зроблено так, щоб не заважати роботі багатьох датчиків, антен та іншим критичним системам.

Найімовірніше, покриття створено для тестування інфрачервоних датчиків на великій висоті. F-22 — це ідеальна платформа для всіх типів випробувань завдяки його характеристикам, зокрема, здатності літати на висоті понад 18 км. Холодне та розріджене повітря на такій висоті може повністю розкрити переваги нового покриття.

Очевидці стверджують, що покриття нагадує фольгу.

F-22 Raptor — це багатоцільовий винищувач 5 покоління, розроблений Lockheed Martin. Основні характеристики винищувача:

Крейсерська швидкість — 950 км/год

Максимальна швидкість — 2160 км/год

Дальність польоту — 3000 км.

Практична стеля висоти — 22 км

Вартість — 130-180 млн доларів

Нагадаємо, Тайвань отримав партію найпросунутіших винищувачів F-16, які здатні відстежувати понад 20 цілей одночасно.

Раніше ЗМІ порівняли розміри нового винищувача Су-75 із Су-57 і він виявився більшим, ніж очікувалося.