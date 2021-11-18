Здатний відстежувати понад 20 цілей: Тайвань отримав партію найпросунутіших F-16 (фото)

Президент країни заявила, що через напруженість ставлення з КНР було ухвалено рішення модернізувати 141 винищувач замість купівлі дорожчих F-35.

На тлі напруженої ситуації між Тайванем s Китаєм, тайванські ВПС отримали ескадрилью винищувачів F-16 останньої модифікації. Про це повідомляє AP News.

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Президент Тайваню Цай Іньвень показала 64 модернізовані винищувачі F-16V Block. Остання модифікація дозволяє відстежувати одночасно понад 20 цілей. Цього вдалося досягти завдяки встановленню нового радару.

"Я вважаю, що доти, доки ми дотримуватимемося цінностей демократії та свободи, на одному фронті з нами буде більше країн-однодумців", — заявила президент.

Фото: AP Photo

При цьому F-16V має не лише новий радар, а й засоби радіоелектронної боротьби, озброєння, а також систему GPS-навігації. Загалом у ВПС Тайваню знаходиться 141 винищувач F-16. Їх усіх модернізують до останньої версії до кінця 2023 року.

Фото: AP Photo

Тайвань раніше планував купити F-35 у США, але з огляду на напруженість із КНР, було ухвалено рішення саме модернізувати F-16.

Додамо, що всього Військово-повітряні сили Тайваню мають близько 400 винищувачів. У той же час армія КНР має понад 1600 винищувачів.

Нагадаємо, три місяці поспіль Китай вторгається в тайванську зону розпізнавання ППО. Для того, щоб ситуація залишалася напруженою, задіяні винищувачі, бомбардувальник та інша бойова авіація. Китай став використовувати покинутий цивільний аеропорт для польотів над Тайванем, а також переробив застарілі літаки до БПЛА.