Китай переробив винищувачі типу МіГ-19 на безпілотники для блокування ППО Тайваню (фото)
Виведені з бойового складу винищувачі з 2013 року модернізують, роблячи їх безпілотними. У виданні припускають, що їх можуть використовувати для атаки Тайваню.
Китайська Народно-визвольна армія модернізує літаки Shenyang J-6 (китайська версія радянського літака-перехоплювача МіГ-19), роблячи їх безпілотними. Про це повідомляє Defense News.
Командування Східного округу опублікувалj фотографії такого винищувача. Базова версія J-6 виведена з експлуатації ВПС ще у 2010 році.
Після виведення з бойового складу НВАК із 2013 року почала переробляти застарілі винищувачі на безпілотники як один із варіантів блокування протиповітряної оборони ворога за рахунок їхньої кількості під час атаки.
Видання отримало супутникове зображення, на яких видно 50 винищувачів J-6, розміщених на авіабазі Ляньчень і на базі Янтан-ли. Всі вони розташовані в прибережних зонах Китаю, де від КНР до Тайваню — 400 км. Як припускають у виданні, вони зможуть долетіти до Тайваню, якщо це буде місія без повернення на базу.
Причини загострення між Тайванем і Китаєм
У 1949 році Тайвань і КНР були розділені за результатами громадянської війни. Тайвань отримав автономію з армією, власною конституцією та демократією. Уряд острова вважає себе незалежним і суверенним, тоді як китайський уряд постійно заявляє про возз'єднання з островом.
Одна з причин загострення відносин — це активність Заходу в Індо-Китайському регіоні та зростаюча військова міць Китаю. Тайвань закуповує в США озброєння для захисту та заявляє про готовність відстоювати свою незалежність.
Нагадаємо, за інформацією FT, провал США в Афганістані може підштовхнути Китай до захоплення Тайваню. Пекін може організувати морську блокаду, попутно знищуючи інфраструктуру й уряд острова.
На початку місяця в повітряний простір Тайваню вторгалося близько 150 літаків КНР.