Китай переробив винищувачі типу МіГ-19 на безпілотники для блокування ППО Тайваню (фото)

Виведені з бойового складу винищувачі з 2013 року модернізують, роблячи їх безпілотними. У виданні припускають, що їх можуть використовувати для атаки Тайваню.

Китайська Народно-визвольна армія модернізує літаки Shenyang J-6 (китайська версія радянського літака-перехоплювача МіГ-19), роблячи їх безпілотними. Про це повідомляє Defense News.

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Командування Східного округу опублікувалj фотографії такого винищувача. Базова версія J-6 виведена з експлуатації ВПС ще у 2010 році.

Після виведення з бойового складу НВАК із 2013 року почала переробляти застарілі винищувачі на безпілотники як один із варіантів блокування протиповітряної оборони ворога за рахунок їхньої кількості під час атаки.

[ + – ] Літак Shenyang J-6 на відкритті навчального циклу в КНР Фото: Weibo

Видання отримало супутникове зображення, на яких видно 50 винищувачів J-6, розміщених на авіабазі Ляньчень і на базі Янтан-ли. Всі вони розташовані в прибережних зонах Китаю, де від КНР до Тайваню — 400 км. Як припускають у виданні, вони зможуть долетіти до Тайваню, якщо це буде місія без повернення на базу.

[ + – ] Супутниковий знімок авіабази Ляньчень Фото: Planet Labs Inc.

Причини загострення між Тайванем і Китаєм

У 1949 році Тайвань і КНР були розділені за результатами громадянської війни. Тайвань отримав автономію з армією, власною конституцією та демократією. Уряд острова вважає себе незалежним і суверенним, тоді як китайський уряд постійно заявляє про возз'єднання з островом.

Одна з причин загострення відносин — це активність Заходу в Індо-Китайському регіоні та зростаюча військова міць Китаю. Тайвань закуповує в США озброєння для захисту та заявляє про готовність відстоювати свою незалежність.

Нагадаємо, за інформацією FT, провал США в Афганістані може підштовхнути Китай до захоплення Тайваню. Пекін може організувати морську блокаду, попутно знищуючи інфраструктуру й уряд острова.

На початку місяця в повітряний простір Тайваню вторгалося близько 150 літаків КНР.