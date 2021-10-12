Провал США в Афганістані може підштовхнути Китай до захоплення Тайваню, — The Financial Times

Влада Піднебесної вважає, що США перебувають в катастрофічному занепаді, а в процесі військової інтервенції на Тайвань Пекін може організувати морську блокаду, поки ССО знищать керівництво острова або атакують його інфраструктуру.

Китай може провести окупацію Тайваню на тлі невдалої військової операції США в Афганістані. Про це пише видання The Financial Times.

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Тільки в цьому місяці військово-повітряні сили Китаю спрямували майже 150 літаків у розпізнавальну зону ППО Тайваню, а США зі своїми союзниками провели найбільші військово-морські навчання в західній частині Тихого океану.

Ситуацію навколо Тайваню нагнітає й офіційна влада Піднебесної. Голова КНР Сі Цзіньпін у своїй промові пообіцяв, що "історичне завдання повного возз'єднання Батьківщини обов'язково буде виконане", а острів Пекін вважає за краще захопити мирним шляхом. Однак, добровільна капітуляція Тайваню немислима, тому в Китаю залишається тільки військова сила.

На тлі ескалації ЦРУ оголосило про створення нового підрозділу, робота якого буде орієнтована на Китай. У заяві розвідників Піднебесну назвали "ключовим суперником" і "найважливішою геополітичною загрозою". Автори статті зазначають, що найважливішою буде позиція підрозділу щодо планів Китаю на Тайвань. Міністр оборони острова Чиу Гоченг уже попереджав, що Піднебесна може вторгнутися до 2025 року, і назвав поточну ситуацію найнебезпечнішою за останні 40 років.

Адміністрація Джо Байдена розуміє, що Китай всіляко намагатиметься витіснити США з геополітики, а успішне вторгнення Піднебесної на Тайвань означатиме кінець панування Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У ситуації з Тайванем США дотримуються тактики "стратегічної двозначності" — намагатися утримати Китай від військової операції, давши Пекіну зрозуміти, що Вашингтон захищатиме острів без надання очевидних гарантій безпеки. Однак у Білому домі побоюються, що розрахунки КНР постійно змінюються і на ситуацію може негативно вплинути виведення американських військ з Афганістану.

Високопоставлені особи США, як йдеться в статті The FT, вважають, що влада Китаю переконала себе в тому, що Штати знаходяться в остаточному занепаді, і хаотичне виведення військ з Афганістану стало останнім доказом цього. Під час військової інтервенції Пекін може використовувати методи "сірої зони" — морська блокада Тайваню або розгортання ССО, яким поставлять завдання захоплення влади острова або знищення інфраструктури.

Іншими словами, як зазначають автори статті, Китай вирішив виступити в ролі лідера, переманюючи собі тактику "стратегічної двозначності", змушуючи Вашингтон гадати, чи наважиться влада Піднебесної на військову операцію і коли відбудеться захоплення Тайваню.

Раніше Фокус повідомляв про загрозу вторгнення Китаю на Тайвань. Президент острова Цай Інвень попередила, що агресія Китаю матиме катастрофічні наслідки для всього регіону, але Тайвань не піддаватиметься на провокації і тиск із боку Пекіна.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чи зможе Тайвань зупинити вторгнення Китаю.