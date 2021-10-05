"Будемо робити все для захисту": президентка Тайваню про загрозу вторгнення КНР

Тайвань не піддаватиметься на провокації і тиск, оскільки вони є суверенною і незалежною державою незважаючи на заяви Китаю про повернення острова силою.

Президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що агресія Китаю матиме катастрофічні наслідки для всього регіону в разі нападу. Про це президентка написала в статті для Foreign Affair.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) спрямувала майже 150 літаків у розпізнавальну зону протиповітряної оборони (ППО) Тайваню в перші чотири дні жовтня. У Китаї такі дії назвали демонстрацією сили, але деякі світові уряди засудили такі дії, називаючи їх залякуванням та агресією. Також китайський уряд вважає, що вони повернуть Тайвань, і навіть якщо потрібно буде, то зроблять це силою.

[ + – ] Цай Інвень Фото: Тапосирис Магна

Цай Інвень підкреслила, що Тайвань прагне до миру, але "якщо його демократія і спосіб життя опиняться під загрозою, Тайвань зробить все можливе, щоб захистити себе". У разі падіння Тайваню, наслідки для всього світу та регіону зокрема будуть катастрофічними.

Тайвань не піддаватиметься на провокації і тиск Китаю незважаючи на заяви китайської влади про те, що Тайвань — сепаратисти. Президентка Тайваню вважає, що вони вже реалізована держава, і вони не хочуть конфліктів.

Той факт, що Тайвань як незалежну державу визнали лише кілька держав, за словами президентки, змусило їх діяти асиметрично, укладаючи угоди або неофіційні партнерства з іншими країнами. Зміцнити свій суверенітет Тайвань планує інвестуючи в оборонний потенціал, враховуючи закупівлі зброї у США.

Нагадаємо, 52 китайські бойові літаки вторглися в повітряний простір Тайваню. 2 жовтня 39 бойових літаків КНР порушили повітряний простір Тайваню.

Раніше Японія закликала Європу протистояти військовій експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.