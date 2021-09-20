Намагаються змінити статус кво: Японія закликає Європу протистояти військовій експансії КНР (фото)

Китай останніми роками підвищує градус напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні, вторгаючись у повітряний простір Тайваню або води Японії.

Міністр оборони Японії Нобуо Кіші вважає, що Китай стає все більш могутнім у політичному, економічному і військовому відношенні, щоб змінити статус-кво в Східному і Південно-Китайському морях в односторонньому порядку. Про це глава відомства заявив в інтерв'ю для The Guardian.

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У Японії закликають виступити проти агресивної політики Китаю й активізувати зусилля щодо стримування експансії через зростання градуса напруженості в Південно-Китайському і Східному морях. У країни існують серйозні побоювання з приводу безпеки всієї світової спільноти через різке посилення КНР.

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Китайські військові кораблі спостерігалися біля японських островів Сенкаку протягом 157 днів поспіль. Кількість вторгнень китайських суден у спірні райони зросла з 2012 року. Нинішнє керівництво Японії візьме участь у саміті Quad з США, Індією та Австралією для обговорення проблеми Китаю.

США, Нідерланди та Великобританія направили в Індо-Тихоокеанський регіон свої ударні групи. Королівський флот Британії направив свій флагманський авіаносець. Нещодавно в регіоні були проведені великі навчання за Індією.

Європейський союз у звіті про стратегію Індо-Тихоокеанського регіону визнає, що ситуація може мати "прямий вплив на європейську безпеку і процвітання", але в той же час закликає до багатосторонньої взаємодії з Китаєм.

Посилення армії Китаю

Останні 20 років Китай стабільно нарощує військовий бюджет. Нині аналітики вважають, що він дорівнює приблизно 200 млрд доларів — це другий найбільший показник у світі після США. При цьому в КНР заявляють, що вони проводять військову політику, яка має "оборонний характер".

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"Ми розвиваємо військовий потенціал з метою самооборони. Ми не збираємося і не будемо представляти загрозу для будь-якої країни", — заявила прессекретарка КНР Хуа Чуньїн.

Фото: The Guardian

Однак, останнім часом НВАК збільшила кількість військових навчань і вильотів на територію пізнавальної зони протиповітряної оборони Тайваню, зіткнулася з індійськими військами в прикордонних районах і внесла поправки в закон про берегову охорону, щоб виправдати застосування зброї проти інших суден.

Основний інтерес КНР

Головний інтерес Китаю, як пишуть у виданні, діяти в сірій зоні для виснаження і залякування інших країн.

Адмірал Лі Сі-мін, колишній глава військово-морського флоту Тайваню і заступник міністра оборони, сказав, що, хоча Південно-Китайське і Східно-Китайське моря і кордон з Індією викликають велику стурбованість Китаю, Тайвань представляє "основний інтерес" для Пекіна. Ризик вторгнення китайської армії в Тайвань є найвищим за останні 20 років.

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Тайвань через загрозу створить систему захисту від дронів, а також активно закуповує зброю в США. Острову необхідно зосередитися на асиметричній системі оборони, а США і Японія тактично підтримуватимуть Тайвань.

Нагадаємо, 5 вересня Китай направив у повітряний простір Тайваню відразу 19 бойових літаків.

На фоні посилення Китаю, США, Великобританія та Австралія заявили про створення тристороннього об'єднання AUKUS для стабілізації ситуації в регіоні. Повідомлялося, що Австралія придбає від 8 атомних підводних човнів.