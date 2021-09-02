"Через неминучу загрозу Китаю": Тайвань створить систему захисту від дронів (фото)

У країні побоюються вторгнення КНР, тому з наступного року почнеться розробка система захисту проти БПЛА. Її будуть розміщувати в горах і на військових базах.

Тайванські військові почнуть працювати над системою захисту від малих дронів із дистанційним управлінням. Про це повідомляє Taiwan News.

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Початок робіт над проєктом запланований на 2022 рік, виділення 157 млн доларів схвалене центральним урядом.

Інститут національної оборони та відділ досліджень у галузі безпеки вважають, що в разі вторгнення КНР в країну, Тайвань зіткнеться із загрозою БПЛА. Китайські виробники нині домінують на світовому ринку комерційних дронів.

Для протистояння загрозі атаки БПЛА противника, пропонується створити керовану систему захисту від дронів для захисту:

військових баз;

аеропортів;

портів.

Розміщувати систему планують на віддалених островах, у казармах, високогірній місцевості, а також на пускових установках ракет.

Система повинна буде проводити розвідку, саботувати операції БПЛА ворога, а також підвищувати обороноздатність країни. При цьому не вказується, як саме система повинна буде протидіяти безпілотникам.

Підкреслюється, що Тайвань уже закупив п'ять комплектів захисту від БПЛА і 232 установки для створення перешкод.

Нагадаємо, експерти показали 8 систем проти дронів.

Повідомлялося, що в Росії почнуть випробування дронів-камікадзе "Ланцет" наприкінці нинішнього року.