"Через неминучу загрозу Китаю": Тайвань створить систему захисту від дронів (фото)
У країні побоюються вторгнення КНР, тому з наступного року почнеться розробка система захисту проти БПЛА. Її будуть розміщувати в горах і на військових базах.
Тайванські військові почнуть працювати над системою захисту від малих дронів із дистанційним управлінням. Про це повідомляє Taiwan News.
Початок робіт над проєктом запланований на 2022 рік, виділення 157 млн доларів схвалене центральним урядом.
Інститут національної оборони та відділ досліджень у галузі безпеки вважають, що в разі вторгнення КНР в країну, Тайвань зіткнеться із загрозою БПЛА. Китайські виробники нині домінують на світовому ринку комерційних дронів.
Для протистояння загрозі атаки БПЛА противника, пропонується створити керовану систему захисту від дронів для захисту:
- військових баз;
- аеропортів;
- портів.
Розміщувати систему планують на віддалених островах, у казармах, високогірній місцевості, а також на пускових установках ракет.
Система повинна буде проводити розвідку, саботувати операції БПЛА ворога, а також підвищувати обороноздатність країни. При цьому не вказується, як саме система повинна буде протидіяти безпілотникам.
Підкреслюється, що Тайвань уже закупив п'ять комплектів захисту від БПЛА і 232 установки для створення перешкод.
Нагадаємо, експерти показали 8 систем проти дронів.
Повідомлялося, що в Росії почнуть випробування дронів-камікадзе "Ланцет" наприкінці нинішнього року.