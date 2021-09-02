"Из-за неизбежной угрозы Китая": Тайвань создаст систему защиты от дронов (фото)

В стране опасаются вторжения КНР, поэтому со следующего года начнется разработка система защиты против БПЛА. Ее будут размещать в горах и на военных базах.

Тайваньские военные начнут работать над системой защиты от малых дронов с дистанционным управлением. Об этом сообщает Taiwan News.

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Начало работ над проектом запланированы на 2022 год, выделение 157 млн долларов одобрено центральным правительством.

Институт национальной обороны и отдел исследований в области безопасности считают, что в случае вторжения КНР в страну, Тайвань столкнется с угрозой БПЛА. Китайские производители ныне доминируют на мировом рынке коммерческих дронов.

Для противостояния угрозе атаки БПЛА противника, предлагается создать управляемую систему защиты от дронов для защиты:

военных баз

аэропортов

портов

Размещать систему планируют на удаленных островах, в казармах, высокогорной местности, а также на пусковых установках ракет.

Система должна будет проводить разведку, саботировать операции БПЛА врага, а также повышать обороноспособность страны. При этом не указывается, каким именно образом система должна будет противодействовать беспилотникам.

Подчеркивается, что Тайвань уже закупил пять комплектов защиты от БПЛА и 232 установки для создания помех.

Напомним, эксперты показали 8 систем против дронов.

Сообщалось, что в России начнут испытания дронов-камикадзе "Ланцет" в конце нынешнего года.