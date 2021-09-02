"Из-за неизбежной угрозы Китая": Тайвань создаст систему защиты от дронов (фото)
В стране опасаются вторжения КНР, поэтому со следующего года начнется разработка система защиты против БПЛА. Ее будут размещать в горах и на военных базах.
Тайваньские военные начнут работать над системой защиты от малых дронов с дистанционным управлением. Об этом сообщает Taiwan News.
Начало работ над проектом запланированы на 2022 год, выделение 157 млн долларов одобрено центральным правительством.
Институт национальной обороны и отдел исследований в области безопасности считают, что в случае вторжения КНР в страну, Тайвань столкнется с угрозой БПЛА. Китайские производители ныне доминируют на мировом рынке коммерческих дронов.
Для противостояния угрозе атаки БПЛА противника, предлагается создать управляемую систему защиты от дронов для защиты:
- военных баз
- аэропортов
- портов
Размещать систему планируют на удаленных островах, в казармах, высокогорной местности, а также на пусковых установках ракет.
Система должна будет проводить разведку, саботировать операции БПЛА врага, а также повышать обороноспособность страны. При этом не указывается, каким именно образом система должна будет противодействовать беспилотникам.
Подчеркивается, что Тайвань уже закупил пять комплектов защиты от БПЛА и 232 установки для создания помех.
Напомним, эксперты показали 8 систем против дронов.
Сообщалось, что в России начнут испытания дронов-камикадзе "Ланцет" в конце нынешнего года.