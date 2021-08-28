Сети, лазеры и радиопушки: эксперты показали 8 лучших систем против дронов (видео)

Современные технологии позволяют глушить беспилотники на расстоянии до 20 километров или сбивать их на подлете к стратегическим точкам.

С развитием беспилотных летающих дронов инженеры изобретают все более изощренные средства для борьбы с ними. Аналитики издания Interesting Engineering представили 8 лучших систем в новом видео на YouTube.

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Fortem DroneHunter: клин клином вышибают

Компания Fortem из США использовала весьма очевидный способ борьбы с летающими нарушителями и разработала дрона-перехватчика под названием DroneHunter. Он ловит небольшие беспилотники при помощи пушки, стреляющий сетью, которая летит со скоростью до 128 км/ч и опутывает цели на расстоянии до 7,6 метра.

Как сообщают разработчики на официальном сайте, DroneHunter эффективно и полностью автономно обнаруживает несанкционированные беспилотники при помощи встроенного радара TrueView. Он самостоятельно преследует, обстреливает и захватывает летательные аппараты, а затем перемещает их, стараясь не повредить по пути.

SkyWall Auto: мощная пушка для мягкого приземления

Система от компании OpenWorks Engineering действует похожим образом: она при помощи сжатого воздуха выстреливает снаряд с сетью, которая запутывает дрон и сбивает его на землю. SkyWall 300 может поразить объекты, движущиеся со скоростью до 180 км/ч, на расстоянии до 300 метров. На ближней дистанции запускается еще и парашют, который аккуратно спускает пораженную цель.

Система работает автоматически, ее можно устанавливать на различные транспортные средства. Впрочем, при необходимости можно установить интерфейс для удаленного управления вручную.

DedroneDefender: безопасное оружие в руках человека

Учитывая угрозу, которую могут представлять летающие машины в боевых условиях, солдатам необходимо уметь их обезвреживать с земли. Для этого компания Dedrone разработала ручную винтовку DedroneDefender, которая "стреляет" радиосигналами, которые глушат наиболее распространенные частоты радиоуправления в пределах 400 метров. В итоге связь с оператором прерывается, а беспилотники переходят в режим безопасности (зависают в воздухе или опускаются на землю).

Если же БПЛА автономно продолжает движение на базу или через заранее установленные точки, стрелок может перевести винтовку в режим блокировки GPS. Таким образом дроны можно полностью обезвреживать и захватывать до того, как они успели собрать важные разведданные или навредить людям.

DroneGun Tactical: почти снайперская винтовка, но против дронов

Еще одно оружие, предназначенное для использования в руках человека. Разработка проекта DroneShield посылает специальные заглушающие сигналы, чтобы заставить дроны приземлиться или улететь на базу. Две перезаряжаемых литиевых батареи на 14,4 В обеспечивают устройству до двух часов непрерывной работы. Оружие обезвреживает цели на расстоянии до 2,5 км.

"Возможности поражения C-UAS DroneShield не связаны с манипуляциями с протоколами или "кибернетическими" тактиками, учитывая ограниченность этих методов. Наши технологии поражения предлагают некинетические помехи для контролируемого управления угрозами", — отмечается на сайте.

Athena: сбивает все от мин до самолетов

Американский производитель военных самолетов Lockheed Martin также позаботился о защите от дронов и создал систему, атакующую лазером. Один лазерный луч может моментально уничтожить летающие угрозы. Как утверждает компания, оружие способно расправиться не только с маленькими беспилотниками, но даже с ракетами и небольшими транспортными средствами, такими как самолеты.

Athena оснащена 30-киловаттной лазерной установкой (ALADIN) от Lockheed Martin, которая сочетает спектральный луч волоконного лазера, в котором несколько волоконных лазерных модулей образуют единый мощный высококачественный луч, обеспечивая высокую мощность и точность. Датчик засекает цель и активирует инфракрасную камеру слежения, которая нацеливает луч на небольшой участок. Если на радаре появляется какой-то транспорт, оператор проверяет, кому он принадлежит, а вот ракеты и другие снаряды сбиваются автономно.

SkyFence: невидимый щит

Эта технология создает электронный "забор" на определенной территории, который может останавливать множество беспилотников. Специальные радиопередатчики образуют поле, в котором дроны не могут принимать или отправлять сигналы и вынуждены приземляться. Люди могут вручную активировать SkyFence, зафиксировав приближение "роя", либо же положиться на встроенные датчики.

Систему можно разместить на физических заборах, развернув как горизонтально, так и вертикально в зависимости от потребностей. По словам разработчиков, заграждение не влияет на работу других электронных устройств, поэтому его можно безопасно использовать в аэропортах, тюрьмах и других многолюдных местах.

Xpeller Guard: решение для охраны больших зон

Стационарная система от немецкой компании HENSOLDT использует мощные радары и камеры (дневные и ночные) для обнаружения небольших дронов в охраняемой зоне, распознает их, а затем передает информацию в командный центр. Затем специальная антенна направляет сигналы, которые глушат беспилотники нарушители. Таким образом можно обнаруживать нарушителей на расстоянии до 4 км вокруг центра и глушить их на расстоянии до 1,5 км.

Repellent-Patrol EW: мобильная "глушилка" на грузовике

Этот комплекс от JSC Defense Systems размещается на базе специального грузовика, внутри которого сидят операторы. Он обнаруживает беспилотники и глушит их сигналы на расстоянии до 20 километров вокруг, включая спутниковые. В итоге человек, управляющий дроном, не может получать видео с его камер.

Недавно писали, что Qualcomm представила первый в мире программируемый дрон с ИИ и 5G. Владельцы могут загрузить в машину собственные алгоритмы обучения при помощи специальной программы от производителя.