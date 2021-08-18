Доступен каждому: Qualcomm создала первый в мире программируемый дрон с ИИ и 5G

Любой желающий может оснастить беспилотник собственным искусственным интеллектом — разработчики предоставляют программу для этого.

Qualcomm разработала эталонный дрон с поддержкой 5G и алгоритмами искусственного интеллекта. Последний разработчики могут улучшать по своему усмотрению.

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Об этом пишет портал Engadget.

Платформа Flight RB5 5G оснащена процессором QRB5165, чипсетом Snapdragon 865 и обработчиком сигнала изображения Spectra 480 Image Signal Processor, который позволяет записывать видео в разрешении 8К и делать снимки на 200 Мп со скоростью 30 кадров в секунду. Кроме того, есть возможность записывать видео в 4K формате со скоростью 120 кадров в секунду и поддержкой HDR.

Работу искусственного интеллекта обеспечивает cигнальный процессор Hexagon Tensor Accelerator и акселератор Hexagon Tensor. При покупке квадрокоптера от Qualcomm разработчики получают специальные программы, позволяющие создавать нейросети, обеспечивающие компьютерное зрение и поддерживающие мультимедийные приложения. Таким образом любой желающий может создать "умный" беспилотник, выполняющий самые разные задачи. При желании можно собрать рой таких дронов, которые будут обмениваться информацией между собой.

Flight RB5 поддерживает cеть 5G, WiFi 6 и Bluetooth 5.1. Он также оборудован планкой оперативной памяти LPDDR5 на 8 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.0.

Платформу начнут продавать в третьем квартале 2021 года, однако Qualcomm уже принимает заказы. Комплект ПО для разработчиков станет доступен в четвертом квартале. Для оформления предварительного заказа пользователям предстоит внести предоплату в размере $1000, полная цена составит $3999 за версию без поддержки 5G. Открытый код планируют продать через ModalAI за $400 (для 4G-версии) и за $500 (для 5G).

Компания надеется, что новая платформа ускорила разработку дронов за счет использования мощности своих последних мобильных чипов. Отмечается, что это первые в мире эталонные беспилотники, которые обладают искусственным интеллектом и поддерживают связь формата 4G.

Ранее писали, что в США поумневшие дроны открыли охоту на деревья. Алгоритмы замечают вредоносные растения с высоты птичьего полета по характерным особенностям и составляют карту, по которой спасатели находят их и уничтожают.

Недавно дрон обнаружил грабителей банка, прятавшихся от полиции на крыше. В результате двух мужчин и женщину задержали по подозрению в краже со взломом.