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Доступен каждому: Qualcomm создала первый в мире программируемый дрон с ИИ и 5G

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Qualcomm, дрон
Фото: qualcomm | Разработчик Qualcomm с дроном Flight RB5 5G

Любой желающий может оснастить беспилотник собственным искусственным интеллектом — разработчики предоставляют программу для этого.

Qualcomm разработала эталонный дрон с поддержкой 5G и алгоритмами искусственного интеллекта. Последний разработчики могут улучшать по своему усмотрению.

Об этом пишет портал Engadget.

Платформа Flight RB5 5G оснащена процессором QRB5165, чипсетом Snapdragon 865 и обработчиком сигнала изображения Spectra 480 Image Signal Processor, который позволяет записывать видео в разрешении 8К и делать снимки на 200 Мп со скоростью 30 кадров в секунду. Кроме того, есть возможность записывать видео в 4K формате со скоростью 120 кадров в секунду и поддержкой HDR.

Работу искусственного интеллекта обеспечивает cигнальный процессор Hexagon Tensor Accelerator и акселератор Hexagon Tensor. При покупке квадрокоптера от Qualcomm разработчики получают специальные программы, позволяющие создавать нейросети, обеспечивающие компьютерное зрение и поддерживающие мультимедийные приложения. Таким образом любой желающий может создать "умный" беспилотник, выполняющий самые разные задачи. При желании можно собрать рой таких дронов, которые будут обмениваться информацией между собой.

дрон
Смарт-беспилотник
Фото: engadget.com

Flight RB5 поддерживает cеть 5G, WiFi 6 и Bluetooth 5.1. Он также оборудован планкой оперативной памяти LPDDR5 на 8 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.0.

Платформу начнут продавать в третьем квартале 2021 года, однако Qualcomm уже принимает заказы. Комплект ПО для разработчиков станет доступен в четвертом квартале. Для оформления предварительного заказа пользователям предстоит внести предоплату в размере $1000, полная цена составит $3999 за версию без поддержки 5G. Открытый код планируют продать через ModalAI за $400 (для 4G-версии) и за $500 (для 5G).

Компания надеется, что новая платформа ускорила разработку дронов за счет использования мощности своих последних мобильных чипов. Отмечается, что это первые в мире эталонные беспилотники, которые обладают искусственным интеллектом и поддерживают связь формата 4G.

Ранее писали, что в США поумневшие дроны открыли охоту на деревья. Алгоритмы замечают вредоносные растения с высоты птичьего полета по характерным особенностям и составляют карту, по которой спасатели находят их и уничтожают.

Недавно дрон обнаружил грабителей банка, прятавшихся от полиции на крыше. В результате двух мужчин и женщину задержали по подозрению в краже со взломом.