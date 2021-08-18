Доступний кожному: Qualcomm створила перший у світі програмований дрон зі ШІ і 5G

Будь-який охочий може оснастити безпілотник власним штучним інтелектом — розробники надають програму для цього.

Qualcomm розробила еталонний дрон з підтримкою 5G і алгоритмами штучного інтелекту. Останній розробники можуть покращувати на свій розсуд.

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Про це пише портал Engadget.

Платформа Flight RB5 5G оснащена процесором QRB5165, чипсетом Snapdragon 865 і обробником сигналу зображення Spectra 480 Image Signal Processor, який дозволяє записувати відео з роздільною здатністю 8К і робити знімки на 200 Мп зі швидкістю 30 кадрів у секунду. Крім того, є можливість записувати відео в 4K форматі зі швидкістю 120 кадрів у секунду і підтримкою HDR.

Роботу штучного інтелекту забезпечує cигнальний процесор Hexagon Tensor Accelerator і акселератор Hexagon Tensor. При покупці квадрокоптера від Qualcomm розробники отримують спеціальні програми, що дозволяють створювати нейромережі, що забезпечують комп'ютерний зір і підтримують мультимедійні додатки. Таким чином будь-який охочий може створити "розумний" безпілотник, що виконує різні завдання. За бажання можна зібрати рій таких дронів, які будуть обмінюватися інформацією між собою.

Flight RB5 підтримує мережу 5G, WiFi 6 і Bluetooth 5.1. Він також обладнаний планкою оперативної пам'яті LPDDR5 на 8 ГБ і 128 ГБ флеш-пам'яті UFS 3.0.

Платформу почнуть продавати в третьому кварталі 2021 року, проте Qualcomm вже приймає замовлення. Комплект ПО для розробників стане доступний у четвертому кварталі. Для оформлення попереднього замовлення користувачам доведеться внести передоплату в розмірі $1000, повна ціна становитиме $3999 за версію без підтримки 5G. Відкритий код планують продати через ModalAI за $400 (для 4G-версії) і за $500 (для 5G).

Компанія сподівається, що нова платформа прискорила розробку дронів за рахунок використання потужності своїх останніх мобільних чипів. Зазначається, що це перші у світі еталонні безпілотники, які володіють штучним інтелектом і підтримують зв'язок формату 4G.

Раніше писали, що в США розумні дрони відкрили полювання на дерева. Алгоритми помічають шкідливі рослини з висоти пташиного польоту за характерними особливостями і складають карту, за якою рятувальники знаходять їх і знищують.

Нещодавно дрон виявив грабіжників банку, які ховалися від поліції на даху. У результаті двох чоловіків і жінку затримали за підозрою в крадіжці зі зломом.