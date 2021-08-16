Літаючий робокоп: дрон із тепловізором засік грабіжників банку, які ховалися від поліції на даху (відео)

Двоє чоловіків і жінка, яких виявив поліцейський БПЛА, були заарештовані за підозрою в крадіжці зі зломом.

У графстві Ноттінгемшир безпілотник засік на даху банку трьох осіб, які переховувалися від поліцейських після спроби пограбування банку.

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Про це повідомляє ВВС.

Поліція Ноттінгемшира прибула в банк Santander у місті Менсфілд уночі після того, як надійшла інформація про пограбування відділення. Офіцерам не вдавалося знайти зловмисників, поки безпілотник, оснащений тепловізором, виявив на даху банку підозрілих осіб.

Двоє чоловіків, 25 і 40 років, і 31-річна жінка були заарештовані за підозрою в крадіжці зі зломом після того, як їх на даху банку виявив дрон. Підозрюваних відправили під варту.

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Поки правоохоронці Ноттінгемшира не можуть сказати, що конкретно підозрювані встигли вкрасти з банку. Детектив місцевої поліції Лорен Морган назвала спецоперацію з використанням безпілотника "чудовим прикладом" одночасної роботи декількох департаментів.

"Це відмінний приклад того, як кілька відділів поліції можуть працювати разом для досягнення хороших результатів, і я хотіла б подякувати всім, хто брав участь в арештах", — повідомила Морган в коментарі журналістам.

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Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина випробувала надводні безпілотники. У ході випробувань безпілотник Albatros-Sürü İDA успішно завдав удару по наземній цілі, а незабаром дрони увійдуть до складу нового турецького флоту.

Також Фокус розповідав, що в Україні розробили перший ударний безпілотник-вертоліт. Як розповідають розробники, дрон може нести 2 ударні ракети, має захищений канал зв'язку та здатний піднімати до 200 кг.