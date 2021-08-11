Туреччина випробувала надводні безпілотники, які увійдуть до складу нового флоту (відео)

У процесі випробувань безпілотник Albatros-Sürü İDA успішно завдав удар по наземній цілі. Як озброєння апарат зможе використовувати ракетні комплекси Javelin.

Збройні сили Туреччини завершили перший етап створення флоту надводних дронів Albatros-Sürü İDA. Надалі ці апарати планують оснастити ракетними комплексами L-UMTAS і Javelin. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

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Глава управління оборонної промисловості країни опублікував у своєму Twitter відео випробувань групи безпілотних катерів, які розробляла компанія ASELSAN. У процесі навчань DENİZKURDU-2021, які пройшли з 25 травня по 5 червня, турецькі військові провели випробування іншого надводного безпілотника ULAQ. Апарат успішно уразив наземну ціль.

[ + – ] Випробування надводних дронів — відео

За даними журналістів, проєкт цього дрона компанія ARES представила жовтні 2020 року, а його прототип виробник показав уже в грудні того ж року.

Безпілотник створений з композитних матеріалів, а управління ним здійснюється з командного центру, який може розташовуватися як на суші, так і на морських об'єктах, таких як корвети, фрегати й інші кораблі.

Морська безпілотна платформа важить 2 тисячі кілограмів, максимальна швидкість апарату може досягати 35 вузлів, а радіус його дії — до 215 морських миль. Також ULAQ оснащений оптико-електронною станцією і радіолокаційною станцією для фіксування і супроводу цілей.

Як озброєння дронів на відео продемонстровані керовані ракети.

[ + – ] Дрони з керованими ракетами — відео

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони РФ перевірив хід робіт над створенням нового безпілотника "Мисливець". Відомство очікує завершення робіт до 2022 року.

Раніше ми писали про новий безпілотник, який створив український стартап UADCOM. Апарат призначений для ударів по ворогу 75-мм бомбами або розвідки місцевості з радіусом дії 45 км.