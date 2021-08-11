Турция испытала надводные беспилотники, которые войдут в состав нового флота (видео)

В ходе испытаний беспилотник Albatros-Sürü İDA успешно нанес удар по наземной цели. В качестве вооружения аппарат сможет использовать ракетные комплексы Javelin.

Вооруженные силы Турции завершили первый этап создания флота надводных дронов Albatros-Sürü İDA. В дальнейшем эти аппараты планируют оснастить ракетными комплексами L-UMTAS и Javelin. Об этом сообщает портал "Милитарный".

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Глава управления оборонной промышленности страны опубликовал в своем Twitter видео испытаний группы беспилотных катеров, которые разрабатывала компания ASELSAN. В ходе учений DENİZKURDU-2021, которые прошли с 25 мая по 5 июня, турецкие военные провели испытания другого надводного беспилотника ULAQ. Аппарат успешно поразил наземную цель.

[ + – ] Испытания надводных дронов — видео

По данным журналистов, проект этого дрона компания ARES представила октябре 2020 года, а его прототип производитель показал уже в декабре того же года.

Беспилотник создан из композитных материалов, а управление им осуществляется из командного центра, который может располагаться как на суше, так и на морских объектах, таких как корветы, фрегаты и другие корабли.

Морская беспилотная платформа весит 2 тысячи килограмм, максимальная скорость аппарата может достигать 35 узлов, а радиус его действия — до 215 морских миль. Также ULAQ оснащен оптико-электронной станцией и радиолокационной станцией для обнаружения и сопровождения целей.

В качестве вооружения дронов на видео продемонстрированы управляемые ракеты.

[ + – ] Дроны с управляемыми ракетами — видео

Напомним, недавно министр обороны РФ проверил ход работ над созданием нового беспилотника "Охотник". Ведомство ожидает завершения работ к 2022 году.

Ранее мы писали о новом беспилотнике, который создал украинский стартап UADCOM. Аппарат предназначен для ударов по врагу 75-мм бомбами или разведки местности с радиусом действия 45 км.