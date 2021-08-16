Летающий робокоп: дрон засек грабителей банка, прятавшихся от полиции на крыше (видео)
Двое мужчин и женщина, которых обнаружил полицейский БПЛА, были арестованы по подозрению в краже со взломом.
В графстве Ноттингемшир беспилотник засек на крыше банка трех человек, которые скрывались от полицейских после попытки ограбления банка.
Об этом сообщает ВВС.
Полиция Ноттингемшира прибыла в банк Santander в городе Мэнсфилд ночью после того, как поступила информация об ограблении отделения. Офицерам не удавалось найти злоумышленников, пока беспилотник, оснащенный тепловизором, обнаружил на крыше банка подозрительных лиц.
Двое мужчин, 25 и 40 лет, и 31-летняя женщина были арестованы по подозрению в краже со взломом после того, как их на крыше банка обнаружил дрон. Подозреваемых отправили под стражу.
Пока правоохранители Ноттингемшира не могут сказать, что конкретно подозреваемые успели украсть из банка. Детектив местной полиции Лорен Морган назвала спецоперацию с использованием беспилотника "отличным примером" одновременной работы нескольких департаментов.
"Это отличный пример того, как несколько отделов полиции могут работать вместе для достижения хороших результатов, и я хотела бы поблагодарить всех, кто участвовал в арестах", — сообщила Морган в комментарии журналистам.
Ранее Фокус сообщал, что Турция испытала надводные беспилотники. В ходе испытаний беспилотник Albatros-Sürü İDA успешно нанес удар по наземной цели, а в скором времени дроны войдут в состав нового турецкого флота.
Также Фокус рассказывал, что в Украине разработали первый ударный беспилотник-вертолет. Как рассказывают разработчики, дрон может нести 2 ударные ракеты, имеет защищенный канал связи и способен поднимать до 200 кг.