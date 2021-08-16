Летающий робокоп: дрон засек грабителей банка, прятавшихся от полиции на крыше (видео)

Двое мужчин и женщина, которых обнаружил полицейский БПЛА, были арестованы по подозрению в краже со взломом.

В графстве Ноттингемшир беспилотник засек на крыше банка трех человек, которые скрывались от полицейских после попытки ограбления банка.

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Об этом сообщает ВВС.

Полиция Ноттингемшира прибыла в банк Santander в городе Мэнсфилд ночью после того, как поступила информация об ограблении отделения. Офицерам не удавалось найти злоумышленников, пока беспилотник, оснащенный тепловизором, обнаружил на крыше банка подозрительных лиц.

Двое мужчин, 25 и 40 лет, и 31-летняя женщина были арестованы по подозрению в краже со взломом после того, как их на крыше банка обнаружил дрон. Подозреваемых отправили под стражу.

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Пока правоохранители Ноттингемшира не могут сказать, что конкретно подозреваемые успели украсть из банка. Детектив местной полиции Лорен Морган назвала спецоперацию с использованием беспилотника "отличным примером" одновременной работы нескольких департаментов.

"Это отличный пример того, как несколько отделов полиции могут работать вместе для достижения хороших результатов, и я хотела бы поблагодарить всех, кто участвовал в арестах", — сообщила Морган в комментарии журналистам.

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Ранее Фокус сообщал, что Турция испытала надводные беспилотники. В ходе испытаний беспилотник Albatros-Sürü İDA успешно нанес удар по наземной цели, а в скором времени дроны войдут в состав нового турецкого флота.

Также Фокус рассказывал, что в Украине разработали первый ударный беспилотник-вертолет. Как рассказывают разработчики, дрон может нести 2 ударные ракеты, имеет защищенный канал связи и способен поднимать до 200 кг.