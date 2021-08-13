У штаті Арізона порозумнішалі дрони відкрили полювання на "шкідливі" дерева (відео)

З висоти пташиного польоту алгоритм без зусиль знаходить конкретні види рослин-шкідників за їх унікальними особливостями.

У США вчені забезпечили безпілотники новим штучним інтелектом, який дозволить боротися із шкідливими деревами.

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Про такий інноваційний проект розповів телеканал ABC 15.

Річку Солт у штаті Арізона атакували агресивні рослини, такі як соляний кедр — дерева "прибульці" з інших регіонів, а тепер вони швидко поширюються і руйнують крихку екосистему. Інженери з Центру адаптованих ландшафтів Університету Північної Арізони об'єдналися з колегами з Університету штату Арізона, щоб вирішити проблему за допомогою сучасних дронів.

"Наша основна мета — скоротити кількість інвазивних видів. Це призведе до скорочення біорізноманіття, якщо буде тільки один тип рослин, а отже — менше комах, менше птахів і менше диких тварин, що використовують цю екосистему", — пояснив учасник проекту Джастін Еддінгер.

Вчені з березня 2020 роки витратили понад сто годин, щоб нанести на карту сотні акрів землі у пониззі річки Солт з "шкідливими" рослинами, такими як соляний кедр, гігантський очерет і земляна ромашка. З землі досліджувати таку розлогу територію довелося б дуже довго, а з висоти пташиного польоту все виглядає однаковим для людських очей — просто суцільний зелений "килим". Однак дрон може розрізняти окремі види завдяки технологіям машинного навчання.

Кожен вид рослин має унікальну спектральну характеристику, а отже відображає світло певним чином. Доктор Емі Фразьєр і геолог Арнольд Кедіа за допомогою колег розробили систему сенсорів для створення просторової карти, що дозволяє відокремити "хороші" рослини від "поганих". Знімки, зроблені безпілотниками з повітря, використовують для створення тривимірних зображень, що визначають рослини з точністю 93%, зокрема і кедр.

[ + – ] Спектральна карта, створена ШІ. Різними кольорами відмічені види рослин і типи ландшафту Фото: Скриншот

"У кожної рослини певна структура листя, вони мають граничну висоту, деяким подобаються місця, де волого, а деяким — де сухо. На ці критерії ми і орієнтуємося", — пояснив Кедіа. — "Ми зберемо ці дані, потім їх обробить наше "розумне" ПЗ і допоможе нам знайти потрібні види рослин".

Система створює моделі карт з колірним кодуванням, які потім передають наземним бригадам Департаменту пожежної охорони та лісового господарства США. За ним фахівці знаходять шкідливі види і точково їх викорінюють. Такий підхід вже приніс вагомі результати і допоміг відновити колишню красу регіону.

"Я спостерігав скорочення кількості солоного кедра на оброблених нами територіях, а також збільшення чисельності місцевих видів", — зазначив Джейкоб Дрейпер з Університету Північної Каліфорнії.

Раніше писали, що новий ШІ перевершив людину в управлінні дроном. Створений в Цюріху алгоритм обігнав двох професійних пілотів на спеціальній трасі з перешкодами, проте йому знадобилося близько години на побудову ідеальної траєкторії.

Також стало відомо, що інноваційний сільгосп-бот знищує бур'яни за допомогою лазера.